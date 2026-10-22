Deputatul Dan Tănasă, trimis în judecată pentru incitare la ură și discriminare. Mesajul care i-a adus dosar penal

Deputatul AUR Dan Tănasă a fost trimis în judecată, în stare de libertate, pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după o postare pe rețelele sociale în care le cerea românilor să refuze comenzile livrate de muncitori străini.

Parchetul General a anunțat joi, 22 octombrie, că procurorul de caz a finalizat cercetările și a transmis rechizitoriul Înaltei Curți de Casație și Justiție. Mesajul care a declanșat ancheta a fost publicat pe 19 august 2025 și îi viza pe lucrătorii proveniți din Asia și Africa.

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat trimiterea în judecată a unui deputat din Parlamentul României, acuzat că ar fi incitat publicul la ură și discriminare împotriva muncitorilor străini. Potrivit Parchetului General, ancheta a fost finalizată, iar cauza a fost înaintată instanței competente.

Mesajul publicat de Dan Tănasă care a dus la trimiterea în judecată

Procurorii susțin că, la 19 august 2025, deputatul a publicat pe o platformă de socializare un mesaj prin care ar fi incitat la discriminarea lucrătorilor din România proveniți din Asia și Africa, pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie.

”Din rechizitoriul rezultă că, pe 19 august 2025, inculpatul a incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie”, se arată în comunicatul Parchetului General.

În comunicatul transmis joi, Parchetul General reproduce integral mesajul care face obiectul dosarului:

”Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!”, a fost mesajul deputatului.

Anchetatorii consideră că afirmațiile au fost îndreptate împotriva unei categorii de persoane definite prin caracteristici protejate de lege. Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond.