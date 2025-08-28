Dan Tănasă se spală pe mâini de afirmațiile cu iz xenofob după incidentul cu livratorul asiatic:”Violența stradală nu are nevoie de mine ca să existe”

Deputatul AUR Dan Tănasă, cel care a îndemnat românii să refuze comenzile livrate de angajați străini, a transmis, într-o postare pe Facebook, că mesajul său nu ar fi influențat violențele la adresa livratorilor străini, referindu-se la incidentul în care un angajat din Asia a fost agresat de un individ pe stradă, în București.

Deputatul AUR Dan Tănasă susține că mesajul său, postat în urmă cu câteva zile, nu are de-a face cu incidentul rasist și xenofob din Capitală.

„Am citit relatările apărute în presa „independentă” despre presupusul „efect” al postărilor mele. Mă bucur să constat că, pentru unii jurnaliști, Dan Tanasă este o forță atât de mare încât ar putea genera instantaneu incidente pe străzile din București. Poate, dacă aș avea o asemenea putere, aș folosi-o să aduc spitale în fiecare oraș, autostrăzi peste Carpați și salarii decente pentru români.

Din păcate, realitatea este mai simplă și mult mai tristă: violența stradală din București și din alte orașe nu are nevoie de postările mele ca să existe. Ea este rezultatul direct al politicilor falimentare ale guvernelor pe care presa obedientă le-a protejat ani de zile.

Ceea ce spun, și o voi repeta ori de câte ori este nevoie, este că România trebuie să fie o țară sigură pentru cetățenii săi.

Pentru românii care muncesc cinstit aici, pentru copiii care merg la școală, pentru bătrânii care ies la plimbare. Iar când spun că nu putem accepta importul de nesiguranță și de practici sălbatice, nu atac pe nimeni pe criterii de origine, ci spun un adevăr de bun-simț: legea trebuie respectată, iar cine nu o respectă trebuie să plătească. Jurnaliștii care încearcă să facă legătura între mesajele mele și un incident punctual ar trebui să fie preocupați mai degrabă de întrebările esențiale: de ce se ajunge ca un polițist aflat în timpul liber să fie singurul care intervine pentru a salva un om pe stradă? Unde sunt instituțiile statului? Unde sunt mecanismele de prevenție? Cine răspunde pentru faptul că în orașele României nu mai există siguranță, ci doar improvizație și noroc? Cum de legea funcționează pentru unii, dar pentru alții nu?

Eu, Dan Tanasă, nu voi tăcea atunci când românii sunt batjocoriți în propria lor țară. Nu voi înceta să denunț planurile guvernanților de a transforma România într-o colonie de forță de muncă ieftină, fără reguli și fără respect pentru cetățenii săi. Și dacă acest lucru deranjează, înseamnă că ating exact punctele nevralgice pe care unii încearcă cu disperare să le ascundă.

Am fost, sunt și voi rămâne un apărător al dreptului românilor de a trăi în siguranță, în demnitate și cu respect în propria lor țară. Restul e zgomot de fond”, a transmis Dan Tănasă pe Facebook.

Postarea controversată a lui Dan Tănasă: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Pe 19 august Dan Tănasă a postat pe Facebook:

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”.

Un tânăr de 20 de ani a fost arestat preventiv după ce marți ar fi lovit cu pumnul un livrator din Asia, aflat pe scuter. Agresorul a fost prins de un polițist aflat în timpul liber.

România, pe primul loc în U.E. la numărul cetățenilor proprii care trăiesc într-un alt stat membru

Cristian Jura – membru CNCD – a vorbit despre acest subiect, în exclusivitate pentru Gândul, și a explicat că România trece printr-o transformare la nivelul întregii societăți, iar muncitorii străini sunt un factor important în „ecuație”.

„Ne aflăm în fața unui fenomen de transformare lentă a societății românești, care a început în momentul în care a început să se simtă o lipsă a forței de muncă în România. Este un fenomen care s-a întâmplat în multe alte state europene, aș menționa Irlanda, Italia, Portugalia, Spania, care au avut o migrație masivă în diferite perioade.

În conformitate cu statistica europeană, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește numărul cetățenilor proprii care trăiesc într-un alt stat membru.

3,1 milioane de români locuiesc în afara granițelor țării, reprezentând 16,3% din populația totală.

România a depășit, din acest punct de vedere, Croația, Bulgaria sau Portugalia.

Acest lucru este combinat cu un alt fenomen, unde, din păcate, România ocupă un loc fruntaș, și anume fenomenul «NEET Not In Employment, Education or Trainning» – adică persoane care nu sunt angajate, nu studiază și nu fac nici alte cursuri de formare profesională.

În cuprinsul Raportului OECD din 2025 se arată că 1 din 5 tineri sunt în această situație, ceea ce reprezintă un procent de 19,4%”, avertizează Cristian Jura.

