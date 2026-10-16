Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR

Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a încărcat pe pagina de Facebook noi imagini surprinse pe Autostrada Moldovei A7, arătând modul în care se desfășoară lucrările în funcție de lot. Șeful CNAIR a menționat și când ar putea să fie deschisă parțial circulația pentru acest drum.

Lotul Mircești-Pașcani aferent Autostrăzii Moldovei A7 a depășit 55% stadiu fizic, iar nodul turbion de la Pașcani este realizat în proporție de 35%. Constructorul român UMB lucrează cu 350 de muncitori și peste 100 de utilaje pe sectorul de drum.

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Cristian Pistol anunță că Lotul 3 al Autostrăzii Bacău – Pașcani, A7, a depășit stadiul fizic de 55%

Au fost publicate și imagini din timpul lucrărilor. Cristian Pistol anunță că ar putea exista posibilitatea să fie dați spre folosință 49 de kilometri, până la finalul anului. Restul de 28,09 kilometri ar putea fi dați în folosință în prima parte a lui 2027

„Lotul 3 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (#A7) a depășit stadiul fizic de 55%!

Pe ultimul lot al A7, Mircești – Pașcani, în lungime de 28,09 km, constructorul român (UMB) are mobilizați în șantier 350 de muncitori și o flotă de peste 100 de utilaje și camioane.

În această etapă, antreprenorul desfășoară simultan mai multe categorii de lucrări: structura rutieră (terasamente și îmbrăcăminte asfaltică), elemente de infrastructură la poduri și pasaje și amenajarea spațiilor de servicii.

Un obiectiv important al proiectului este nodul turbion de la Pașcani, care va realiza conexiunea între A7 și Autostrada Unirii (A8). Construcția acestui nod prevede opt bretele de racordare și este primul nod de tip turbion de pe rețeaua de autostrăzi din România — o soluție tehnică ce permite fluxuri mai mari de circulație. Stadiul fizic al nodului este de 35%.

Vreau ca până la finele acestui an să deschidem circulația pe încă aproximativ 49 km din A7, de la Bacău Nord la Mircești, urmând ca restul de 28,09 km să-i dăm în trafic în prima parte a anului 2027”, scrie Cristian Pistol pe Facebook.

De altfel, Cristian Pistol a precizat că Lotul Săucești-Trifești al A7 a ajuns la aproape 70% execuție. UMB are mobilizați 500 de muncitori și 350 de utilaje. Finalizarea în 2026 depinde de finanțarea de la buget și de vreme. Contractul valorează 1,638 miliarde de lei, fără TVA. Vezi AICI imaginile.

Sursă video: Facebook Cristian Pistol