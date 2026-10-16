Prima pagină » Actualitate » Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR

Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Cristian Pistol, directorul General al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), a încărcat pe pagina de Facebook noi imagini surprinse pe Autostrada Moldovei A7, arătând modul în care se desfășoară lucrările în funcție de lot. Șeful CNAIR a menționat și când ar putea să fie deschisă parțial circulația pentru acest drum.

Vezi galeria foto
5 poze

Lotul Mircești-Pașcani aferent Autostrăzii Moldovei A7 a depășit 55% stadiu fizic, iar nodul turbion de la Pașcani este realizat în proporție de 35%. Constructorul român UMB lucrează cu 350 de muncitori și peste 100 de utilaje pe sectorul de drum.

Sondaj Gândul

Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR

Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR. Foto: captură video.

Cristian Pistol anunță că Lotul 3 al Autostrăzii Bacău – Pașcani, A7, a depășit stadiul fizic de 55%

Au fost publicate și imagini din timpul lucrărilor. Cristian Pistol anunță că ar putea exista posibilitatea să fie dați spre folosință 49 de kilometri, până la finalul anului. Restul de 28,09 kilometri ar putea fi dați în folosință în prima parte a lui 2027

„Lotul 3 al Autostrăzii Bacău – Pașcani (#A7) a depășit stadiul fizic de 55%!

Pe ultimul lot al A7, Mircești – Pașcani, în lungime de 28,09 km, constructorul român (UMB) are mobilizați în șantier 350 de muncitori și o flotă de peste 100 de utilaje și camioane.

În această etapă, antreprenorul desfășoară simultan mai multe categorii de lucrări: structura rutieră (terasamente și îmbrăcăminte asfaltică), elemente de infrastructură la poduri și pasaje și amenajarea spațiilor de servicii.

Un obiectiv important al proiectului este nodul turbion de la Pașcani, care va realiza conexiunea între A7 și Autostrada Unirii (A8). Construcția acestui nod prevede opt bretele de racordare și este primul nod de tip turbion de pe rețeaua de autostrăzi din România — o soluție tehnică ce permite fluxuri mai mari de circulație. Stadiul fizic al nodului este de 35%.

Vreau ca până la finele acestui an să deschidem circulația pe încă aproximativ 49 km din A7, de la Bacău Nord la Mircești, urmând ca restul de 28,09 km să-i dăm în trafic în prima parte a anului 2027”, scrie Cristian Pistol pe Facebook.

Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR

Când ar putea să fie deschisă parțial circulația pe Lotul 3 al Autostrăzii Moldovei. Anunțul șefului CNAIR. Foto: captură video.

De altfel, Cristian Pistol a precizat că Lotul Săucești-Trifești al A7 a ajuns la aproape 70% execuție. UMB are mobilizați 500 de muncitori și 350 de utilaje. Finalizarea în 2026 depinde de finanțarea de la buget și de vreme. Contractul valorează 1,638 miliarde de lei, fără TVA. Vezi AICI imaginile.

Sursă video: Facebook Cristian Pistol

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

METEO Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București
16:23
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Câte zile plouă săptămâna viitoare, în București
SCANDALOS Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
16:03
Gafă monumentală făcută de Oana Țoiu. Ministrul de Externe al României a transmis „condoleanțe familiilor celor răniți” în incidentele din Marea Neagră
ALERTĂ Tentative de fraudă prin site-uri false. Ce trebuie să facă cei care au accesat accidental o astfel de platformă. Avertismentul Agenției Naţionale de Administrare Fiscală
15:27
Tentative de fraudă prin site-uri false. Ce trebuie să facă cei care au accesat accidental o astfel de platformă. Avertismentul Agenției Naţionale de Administrare Fiscală
ECONOMIE Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia
15:19
Dedeman înlocuiește brandul Praktiker în Grecia
CONTROVERSĂ Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
15:15
Graba de final a Guvernului Bolojan. 14 Hotărâri de Guvern dintr-un foc, într-o singură zi. De la dublarea amenzilor CNA până la eliberarea unui subprefect din funcţie şi aprobarea unei steme de comună
FLASH NEWS Cine sunt ”liberalii” din Guvernul Niculescu. Trei nume de pe lista premierului desemnat au lucrat în cabinete PNL
14:57
Cine sunt ”liberalii” din Guvernul Niculescu. Trei nume de pe lista premierului desemnat au lucrat în cabinete PNL
Mediafax
Ar putea România să renunțe la dreptul de veto în UE? Explicațiile Oanei Țoiu
Digi24
VIDEO. Momentul în care o adolescentă s-a ridicat din sicriu la propriul ei priveghi
Cancan.ro
Ramona Olaru începe o nouă emisiune. La ce post se mută asistenta de la Antena 1
Prosport.ro
L-a învins pe Chivu și a anunțat că divorțează de Alina după 7 ani: „Am luat decizia împreună”
Adevarul
România, prinsă în capcana taxelor și a birocrației. Economist de top: „Suntem ca Nigeria”. Prăpastia dintre București și restul țării
Mediafax
Declarație surprinzătoare a lui Donald Trump despre Crimeea: „Este, fără îndoială, cea mai valoroasă parte a Ucrainei”
Click
Așa arată Leonard Miron după ce a slăbit 60 de kilograme! Ce meserie cu risc are în Marea Britanie: „Nu m-am gândit că e periculos”
Digi24
VIDEO. Câți bani a făcut un cerșetor în 8 ore, la pelerinajul de la Iași
Cancan.ro
Avem înregistrarea cu mesajul de adio al Mădălinei Apostol. Ultimele cuvinte înainte de tragedie
Ce se întâmplă doctore
Cine este doctoriţa celebră care a făcut accident în Alexandria? Ce le-a spus polițiștilor că a consumat înainte de a se urca la volan
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Tesla prezintă noua generație Roadster, cu tehnologii dezvoltate împreună cu SpaceX
Descopera.ro
De ce nu ne putem gâdila singuri? Creierul slăbește senzațiile pe care le poate anticipa
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, cu cine vorbești la telefon?! – Offf, m-ai prins!
Descopera.ro
De ce câinii de talie mare îmbătrânesc mai repede? Răspunsul se ascunde în gene
Mediafax Italia
SE GOLESC RAFTURILE! Anunțul care stârnește panica
Mediafax Spania
Scandal pentru sondajul electoral: ”Votul ascuns a existat întotdeauna”
VIDEO Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
16:36
Anca Alexandrescu răspunde criticilor printr-un clip în care dansează: „Dedicație specială pentru cei care mor de grija mea”
NEWS ALERT Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor
16:25
Zelenski le-a cerut liderilor europeni încă 70 de miliarde de euro pentru anul viitor
NEWS ALERT DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
16:25
DIICOT cere arestarea unui minor de 16 ani care „livra” ecstasy și canabis unor elevi din Capitală. Livratorul, locatar al unui bloc „de fițe” din Drumul Taberelor și cu probleme școlare
AGRICULTURĂ APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
16:22
APIA a început plata avansului pentru 2026. Câți bani primesc fermierii pe hectar și pe cap de animal
FLASH NEWS Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban
16:18
Dosarul fraudării NATO, legături cu România. Firma norvegiană implicată în anchetă, subcontractantă a unei companii administrate de fratele președintelui CCIR, Mihai Daraban
REACȚIE Un fost membru CNA îl acuză pe Bolojan de interese ascunse: oribil gestul lui Bolojan/ a mărit amenzile pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să-l critice
16:06
Un fost membru CNA îl acuză pe Bolojan de interese ascunse: oribil gestul lui Bolojan/ a mărit amenzile pentru ca nimeni să nu mai îndrăznească să-l critice

Cele mai noi

Trimite acest link pe