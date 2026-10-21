Diana Buzoianu, avertisment la plecarea din Ministerul Mediului: ”Câți credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”

Diana Buzoianu pleacă de la conducerea Ministerului Mediului cu un avertisment dur la adresa PSD. Fosta ministră susține că reformele începute în instituțiile din subordine riscă să fie blocate, iar contractele și angajările pe care le-ar fi împiedicat în timpul mandatului ar putea fi reluate.

Diana Buzoianu și-a prezentat miercuri bilanțul mandatului la Ministerul Mediului, vorbind despre investițiile realizate, controalele desfășurate la instituțiile subordonate și opoziția politică întâmpinată în încercarea de a implementa reforme.

Fosta ministra a susținut că, dincolo de proiectele de infrastructură și finanțările atrase, una dintre cele mai dificile misiuni a fost verificarea modului în care au fost cheltuiți banii publici.

”A fost totuși și un an și patru luni de scos gunoiul de sub preș. Nu doar de proiecte, nu doar de construcții, dar și de pus lumina acolo unde a fost corupție, pentru că trebuie să înțelegem cu toții: cu instituții acaparate, nu vom putea să livrăm rezultate pe termen lung”, a declarat Buzoianu, relatează Mediafax.

Peste 80% din bugetul Ministerului Mediului a mers către investiții

Buzoianu a afirmat că, în prezent, sunt deschise mai multe șantiere pentru lucrări la baraje, diguri și poldere decât în mulți dintre anii precedenți, iar fondurile alocate de la nivel național pentru aceste proiecte au crescut de peste cinci ori. Totodată, potrivit Dianei Buzoianu, au fost finalizate proiecte în valoare de peste 1,3 miliarde de euro prin PNRR, inclusiv lucrări pentru sute de kilometri de rețele de apă și canalizare și dezvoltarea infrastructurii de colectare a deșeurilor.

”Peste 80% din banii de la Ministerul Mediului anul acesta s-au dus pe investiții sau proiecte asimilate investițiilor”, a precizat aceasta.

Potrivit Dianei Buzoianu, ghidul pentru finanțarea proiectelor de apă și canalizare se află deja în transparență și ar putea fi adoptat în aproximativ două săptămâni, în timp ce finanțările pentru baterii depind de aprobarea bugetului AFM de către Ministerul Finanțelor.

Fosta ministră a vorbit și despre neregulile identificate la Romsilva, unde, potrivit acesteia, au fost cheltuite 2,7 milioane de lei pentru sedii care au ajuns să fie utilizate drept cabane.

”Am scos la iveală toată risipa și bătaia de joc care se făcea la Romsilva, de exemplu cum au fost date 2,7 milioane de lei pe sedii, care după aceea au ajuns cabane”, a afirmat Buzoianu. Aceasta a menționat, de asemenea, reorganizarea Romsilva, a Administrației Naționale ”Apele Române”, precum și măsurile pentru operaționalizarea unei instituții de mediu a cărei reorganizare rămăsese anterior la stadiul de concept.

Totodată, Buzoianu a precizat că sistemul de monitorizare a balastierelor, denumit ”Radarul Balastierelor”, este finalizat în proporție de peste 90%.

Diana Buzoianu, atac la adresa PSD

La finalul intervenției, Diana Buzoianu a lansat un atac la adresa PSD, sugerând că schimbarea conducerii ministerului ar putea permite reluarea unor contracte și angajări pe care susține că le-a blocat.

”Câți dintre dumneavoastră credeți că, în acest moment, deja nu sună telefoanele la miniștri PSD să fie blocate o parte din reforme, să fie date contractele alea care așteptau pe țeavă și nu mai puteau să fie date înainte, să fie angajați înapoi cei care nu mai puteau să fie angajați înainte, dar acum, că au venit, nu mai contează criteriile de performanță? Câți dintre dumneavoastră credeți că deja n-au început să sune telefoanele?”, a întrebat Diana Buzoianu.

Buzoianu a sugerat că eventualele încercări de a întoarce reformele din drum ar putea deveni vizibile dacă activitatea noii conduceri va fi urmărită atent.

”Cred că, dacă păstrăm suficient de multă atenție, le vom auzi deja”, a adăugat aceasta.