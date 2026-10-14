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Directoarele colegiilor „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București, eliminate de la concursul pentru directori

Directoarele colegiilor „Gheorghe Lazăr” și „I.L. Caragiale” din București, eliminate de la concursul pentru directori
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Peste 2.000 de cadre didactice au fost eliminate din concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct în școli, după ce nu au promovat proba de evaluare a competențelor, desfășurată pe parcursul unei ore. Printre candidații care nu au trecut de această etapă se numără Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, și Andreia Bodea, directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale” din București. Cele două au criticat timpul acordat pentru rezolvarea subiectelor și modul în care a fost conceput testul.

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Directoarele reclamă timpul insuficient

Ionela Neagoe a declarat că formulările lungi și volumul de informații au făcut dificilă rezolvarea tuturor cerințelor în cele 60 de minute alocate.

„Când am văzut cât de alambicate erau subiectele, am avut senzația că vor să demonstreze că suntem tâmpiți. Zece minute îți lua numai să citești subiectele”, a afirmat directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, potrivit Digi24.

Aceasta a susținut că a fost nevoită să răspundă la ultimele întrebări fără să le mai citească integral și a cerut reprezentanților Ministerului Educației să susțină testul în aceleași condiții.

Ionela Neagoe a semnalat și probleme tehnice în timpul examinării, afirmând că echipamentele nu au funcționat corespunzător și că întreaga sală a ajuns la corectură umană.

La rândul său, Andreia Bodea a declarat că principala dificultate a fost raportul dintre cantitatea de informații și timpul disponibil.

„Timpul a fost problema. Fiecare item avea un text lung, cu informație foarte multă. Nu a fost problema dificultatea, ci raportul cantitate-timp”, a explicat directoarea Colegiului Național „I.L. Caragiale”.

Aceasta a susținut că i-a lipsit un singur punct pentru a promova proba și a apreciat că testul a fost conceput necorespunzător.

Ce au avut de rezolvat candidații

Potrivit informațiilor publicate de Digi24 și de alte publicații care au relatat despre concurs, proba de evaluare a competențelor a constat în 20 de itemi, pentru care candidații au avut la dispoziție 60 de minute. Întrebările au vizat inclusiv raționamentul logic și înțelegerea unor texte cu un volum ridicat de informații.

Conform datelor prezentate de publicația Adevărul, rata de promovare la nivel național a fost de 69%, iar media candidaților a fost de 6,45. În București, aproximativ două treimi dintre participanți au trecut de această etapă.

Promovarea probei reprezintă o condiție pentru continuarea concursului, astfel că persoanele care nu au atins pragul necesar nu mai pot participa la următoarele etape ale acestei sesiuni.

Ministrul Educației îi încurajează pe candidați să revină

Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, i-a felicitat pe candidații care au promovat și i-a încurajat pe cei care nu au trecut de această etapă să participe la următoarele sesiuni de concurs.

Controversele apărute după testare readuc în discuție modul de evaluare a competențelor manageriale ale viitorilor directori de școli, precum și măsura în care timpul acordat și structura subiectelor permit evaluarea acestor competențe.

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