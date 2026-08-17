Admiterea la liceu ar putea avea reguli noi începând din 2027. Elevii care intră în clasa a VIII-a în septembrie 2026 și vor susține Evaluarea Națională în vara anului viitor ar putea avea posibilitatea să participe și la concursuri de admitere organizate de anumite licee.

Noile prevederi se regăsesc într-un proiect al Ministerului Educației, prezentat de Consiliul Național al Elevilor. Documentul nu reprezintă încă forma definitivă a regulilor pentru admiterea din 2027, astfel că prevederile se pot modifica înainte de aprobarea metodologiei finale.

Potrivit proiectului Ministerului Educației, prezentat de Consiliul Național al Elevilor, concursul nu va fi obligatoriu pentru toate liceele. Unitățile de învățământ care aleg să organizeze un astfel de examen vor putea ocupa prin concurs cel mult jumătate dintre locurile unei specializări. Restul locurilor vor fi ocupate prin repartizarea computerizată.

Evaluarea Națională rămâne examenul principal pentru admiterea la liceu, însă unitățile de învățământ care aleg să organizeze propriul concurs ar putea introduce două probe suplimentare, în funcție de profilul și specializarea dorită.

Nu toate liceele vor organiza examen suplimentar

Concursul de admitere nu ar urma să fie obligatoriu pentru toate liceele. Fiecare unitate de învățământ va putea decide dacă organizează sau nu un astfel de examen. Astfel, un elev nu va fi obligat să susțină două probe suplimentare pentru a participa la admitere. Concursul va putea fi organizat doar de unitățile de învățământ care aleg această variantă.

Liceele care optează pentru această variantă vor putea ocupa prin concurs cel mult 50% dintre locurile disponibile la o anumită specializare. Locurile rămase vor fi ocupate prin repartizarea computerizată, pe baza regulilor generale de admitere.

Ce condiție trebuie îndeplinită pentru participarea la concurs

Pentru a putea susține probele organizate de liceu, elevii ar trebui să obțină cel puțin nota 5 la fiecare dintre probele Evaluării Naționale. După publicarea rezultatelor finale ale Evaluării Naționale, candidații eligibili vor putea participa la concursul organizat de liceul dorit.

Cele două probe vor fi stabilite în funcție de profil și specializare. Potrivit proiectului, subiectele ar urma să fie elaborate la nivel național, astfel încât elevii să susțină probe comparabile indiferent de liceul pentru care optează.

Ce probe ar putea susține elevii

Materiile vor fi diferite în funcție de profilul ales.

Pentru matematică-informatică, liceele ar putea opta pentru două dintre următoarele discipline:

matematică;

informatică;

fizică.

Pentru științele naturii, probele ar putea fi alese dintre:

biologie;

chimie;

fizică.

În cazul profilului filologie, disciplinele disponibile ar putea fi:

limba română;

o limbă modernă;

limba latină.

Pentru științe sociale, elevii ar putea susține probe la:

geografie;

istorie;

educație socială.

Astfel, elevii care își doresc un loc la un liceu care organizează concurs propriu trebuie să fie atenți atât la profilul ales, cât și la disciplinele stabilite de unitatea de învățământ.

Cum va conta concursul în admiterea la liceu

Evaluarea Națională nu dispare în noul sistem. Rezultatele obținute la examen vor continua să fie utilizate în procesul de admitere și la repartizarea computerizată.În cazul liceelor care organizează concurs propriu, rezultatele celor două probe suplimentare vor putea avea un rol în calcularea rezultatului final de admitere. Ponderea acestora ar urma să fie stabilită de fiecare unitate de învățământ, potrivit regulilor aprobate.