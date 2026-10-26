Anchetă la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători, pentru dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro

Autoritatea Vamală Română a sesizat Poliția și a început un control intern după dispariția a aproape 700.000 de euro. Banii fuseseră reținuți de vameși în ianuarie 2026 și depozitați la Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

Aproape 700.000 de euro, reținuți în ianuarie de la un pasager venit din Dubai, au dispărut din Biroul Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni. Lipsa banilor a fost descoperită în timpul procedurilor de restituire. În sacul în care erau păstrați au fost găsite doar o bancnotă și coli de hârtie. Poliția a început cercetările, iar Autoritatea Vamală verifică respectarea procedurilor și responsabilitatea persoanelor care aveau acces la depozit.

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Au dispărut aproape 700.000 de euro din incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători

Camera în care erau depozitați banii nu avea supraveghere video, însă accesul pe culoar era monitorizat.

„Autoritatea Vamală Română (AVR) a sesizat poliția și a declanșat un control intern după ce a constatat dispariția unei sume de aproape 700.000 de euro, reținută de lucrătorii vamali în ianuarie 2026 și depozitată în incinta Biroului Vamal de Frontieră Aeroport Otopeni Călători.

Banii fuseseră reținuți la 9 ianuarie 2026, pe Aeroportul Internațional Henri Coandă, de la o persoană sosită din Dubai, în cadrul unei acțiuni de control vamal. Bunurile au fost ulterior depozitate în spațiul destinat păstrării acestora, în așteptarea clarificării situației juridice. În momentul reținerii bunurilor, cei responsabili erau obligați să respecte mai multe proceduri, printre care întocmirea unui monetar și notarea seriilor bancnotelor.

Dispariția a fost constatată în contextul demersurilor pentru restituirea sumei, după emiterea unei ordonanțe de clasare în cazul respectiv. La verificarea sacului în care erau păstrați banii, s-a constatat că acesta conținea doar o bancnotă și coli de hârtie.

Camera de depozitare nu este prevăzută cu sistem de supraveghere video, însă culoarul de acces este monitorizat.

Poliția desfășoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care a dispărut suma, iar controlul intern al AVR vizează respectarea procedurilor de reținere, evidență și depozitare a bunurilor, precum și responsabilitățile persoanelor care aveau acces la spațiul respectiv”, transmite Autoritatea Vamală Română.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ