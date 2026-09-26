Aterizare de urgență pe Aeroportul Otopeni, după ce un avion ar fi lovit o pasăre.

Un avion care efectua o cursă de la Cluj-Napoca spre Antalya ar fi lovit o pasăre la scurt timp după decolare. În urma incidentului, aeronava ar fi fost redirecționată către Aeroportul Otopeni, unde a aterizat de urgență. La bord se aflau sute de pasageri, transmite Digi24.

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Potrivit informațiilor aeronava a ajuns în siguranță la sol, iar pasagerii urmează să fie evaluați în cazul în care va fi necesar. Incidentul va fi verificat pentru a se stabili dacă aeronava a suferit avarii și când va putea relua cursa către Antalya.

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