Doliu în lumea culturală din Moldova. Compozitorul și dirijorul Pavel Anton a murit la 90 de ani

Compozitorul, dirijorul și profesorul universitar Pavel Anton a murit la 90 de ani. Vineri, 16 octombrie, maestrul va fi condus pe ultimul drum la Cimitirul „Sf. Lazăr” din Chișinău, transmite tv8.md.

Pavel Anton s-a născut la 19 septembrie 1936, în satul Horodiște, județul Bălți. După absolvirea școlii medii din localitatea Zăicani, din același județ, și-a urmat studiile la Conservatorul de Stat „Gavriil Musicescu” din Chișinău.

Sondaj Gândul Vrei să treacă Guvernul Luca Niculescu? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Timp de 25 de ani, a activat la Institutul Pedagogic „Alecu Russo” din Bălți în calitate de conferențiar universitar, predând dirijat coral, folclor, aranjament coral și inițiere în compoziție.

În această perioadă, a condus corul popular studențesc, alături de care a participat la festivalul artei corale studențești „Gaudeamus 4” de la Vilnius (1968) și la centenarul sărbătorilor corale din Tallinn, Estonia (1969).

Totodată, timp de 17 ani a fost la cârma corului popular al cadrelor didactice din Bălți, ansamblu medaliat cu aur la concursurile unionale de creație populară.

Între anii 1989 și 2002, și-a continuat activitatea pedagogică la Academia de Muzică „Gavriil Musicescu”, ca profesor de dirijat coral și metodica predării muzicii.

Este autor de manuale de educație muzicală pentru clasa a V-a, culegeri de note, ghiduri metodice, articole științifice, dar și lucrări originale și prelucrări folclorice pentru cor. Printre volumele sale de referință se numără culegerile de cântece: „Te caut, iubire” (romanțe, 2002), „Foaie verde lămâiță” (pentru preșcolari și școlari, 2003), „Mânat de credință și dor” (dedicat lui Ștefan cel Mare și Sfânt, 2005) și „Codrule, Măria-Ta” (coruri pentru tineret, 2005).

Pentru contribuția sa la dezvoltarea culturii și educației, a fost distins cu Medalia de Aur, titlul de Eminent al Învățământului și Culturii din Republica Moldova și a fost inclus în Cartea de Onoare a talentelor Republicii Moldova.