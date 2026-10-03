Un obiect neidentificat a închis aeroportul din Vilnius. Avioanele NATO au fost ridicate de la sol

Aeroportul din Vilnius și-a suspendat temporar activitatea după ce autoritățile au observat un obiect neidentificat în apropierea capitalei Lituaniei. Avioane de vânătoare NATO au fost trimise pentru a verifica despre ce este vorba. Autoritățile nu au reușit încă să identifice obiectul. Oficialii spun că ar putea fi chiar un stol de păsări, însă datele analizate arată că acesta se deplasează într-un mod asemănător unei drone.

Avioanele NATO au fost trimise să verifice obiectul neidentificat în apropierea Lituaniei

Vilmantas Vitkauskas, șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor din Lituania, spune că autoritățile nu au identificat încă obiectul observat în zona Vilniusului. Avioanele de vânătoare au decolat ca să verifice situația. Mai mulți localnici au anunțat că ar fi văzut obiectul după ce acesta ar fi părăsit zona Vilniusului și s-ar fi îndreptat spre Jonava. Autoritățile nu pot confirma însă aceste informații.

„Obiectul nu a fost încă identificat. Avioanele de vânătoare au decolat și efectuează această procedură. Primim sesizări de la locuitori care afirmă că observă un posibil obiect deja în afara teritoriului Vilniusului, deplasându-se spre Jonava. Însă nu putem confirma acest lucru”, a declarat pentru postul public de radio și televiziune din Lituania șeful Centrului Național pentru Managementul Crizelor, Vilmantas Vitkauskas.