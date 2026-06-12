Doliu în muzica lăutărească. Fratele de suflet al lui Florin Salam și al lui Adi Minune, saxofonistul Memis Selciuc, a murit în mașină

E doliu în lumea muzicală. Saxofonistul Memis Selciuc, considerat fratele de suflet al lui Florin Salam și Adi Minune, s-a stins din viață. Iată ce s-a întâmplat în ultimele clipe de viață ale artistului.

Potrivit informațiilor Cancan.ro, Memis Selciuc, celebrul saxofonist se afla la o nuntă. El cântase alături de Raluca Drăgoi la casa miresei în Bolintin și urma să țină un program și ieri seară. Din păcate, saxofonistului i s-ar fi făcut rău în timp ce se îndrepta către hotelul unde se cazase, iar persoane apropiate din anturajul lui au povestit cum s-a întâmplat totul.

„Astăzi (n.red. ieri) era la o nuntă în Bolintin cu Raluca Dragoi. Au cântat pe timp de zi 3 ore în curtea miresei. Apoi a vrut să meargă la hotel că trebuia sa cante diseară, dar i s-a făcut rău în mașină. Era împreună cu fiul lui care îi este și șofer. A acuzat dureri în piept și oamenii au chemat salvarea”, au spus persoane apropiate lui pentru CANCAN.RO.

Medicii de pe ambulanță nu l-au putut salva pe Memis Selciuc și a fost constatat decesul bărbatului la numai 47 de ani. Artistul era unul dintre cei mai apreciați și longevivi saxofoniști din muzica lăutărească. A început să cânte alături de cele mai mari nume din industria muzicală de la Adrian Minune și Florin Salam, Sorinel Puștiu, Costel Biju sau Marius Babannu, până la nume mai noi din industrie ca Elis Armeanca. De asemenea, nașul de cununie al lui Dani Stoian, Alexandru Cantea, a transmis un mesaj de condoleanțe.

„Astăzi, lumea muzicii este mai săracă, însă moșternirea pe care a lăsat-o va dăinui peste ani. Drum lin către ceruri, regele meu. Vei rămâne mereu în memoria noastră ca unul dintre cei maib mari saxofoniști care au trăit și au creat în România. Dumnezeu să te odihnească în pace”, a fost mesajul transmis de Alexandru Cantea, nașul de cununie al lui Dani Stoian, fiul lui Florin Salam.