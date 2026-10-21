Dominic Fritz lansează atacuri la adresa PSD și a Guvernului Niculescu și acuză extinderea numerică a Cabinetului

Dominic Fritz acuză PSD că va controla noul Guvern și că premierul Luca Niculescu nu va avea libertate de decizie. Liderul partidului Uniunea Salvați România avertizează că social-democrații vor ataca foștii miniștri USR pentru a-și proteja „propriile interese”.

„Nu va fi un guvern în care premierul va avea vreun fel de libertate să ia decizii proprii. Premierul va fi constant șantajat de PSD, care va avea grijă doar și doar de propriile interese. Și vedem asta deja cu primele decizii”, a spus Dominic Fritz, într-o conferință de presă.

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Dominic Fritz acuză facțiunea social-democrată că va lansa atacuri la adresa foștilor miniștri USR pentru „a-și acoperi propria incompetență”. Liderul USR susține că social-democrații vor avea puține rezultate și multe critici în următoarele luni.

„PSD are de gând să-și acopere propria incompetență și corupție cu atacuri la miniștrii performanți USR. Asta este filmul pe care îl vom vedea în următoarele săptămâni și luni. Puține rezultate, multe atacuri la cei care au livrat ceva”, a declarat Fritz, arată Mediafax.

Fritz acuză extinderea numerică a Cabinetului

Dominic Fritz acuză PSD că a mărit aparatul guvernamental cu cinci secretari de stat și doi miniștri. Liderul USR susține că românii „plătesc mai mult” pentru „controlul” social-democraților asupra Guvernului.

„Avem cinci secretari de stat în plus, doi miniștri în plus. Și asta înseamnă că nevoia de control a PSD-ului costă. Românii deja plătesc mai mulți bani pentru ca PSD să controleze acest guvern decât înainte. Și pot să spun că este pentru mulți alegători frustrant să vadă cum după peste un an de respect pentru banul public, acum să intre din nou un guvern care a anunțat dezmățul”, a conchis Dominic Fritz.

Guvernul Luca Niculescu a fost învestit

Ieri, Guvernul Luca Niculescu a fost învestit oficial de Parlament, cu un număr de 280 de voturi „pentru” și 58 de voturi „împotrivă”. Iată componența Cabinetului:

Marian Neacșu (PSD) – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;

Ștefan-Ovidiu Popa (PSD) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

Alexandru Nazare (independent) – ministru al Finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent) – ministru al Afacerilor Externe;

Radu Marinescu (PSD) – ministru al Justiției;

Ștefan-Radu Oprea (PSD), ministru al Apărării Naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir (PSD) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru (independent) – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;

Dumitru Chisăliță (independent) – ministru al Energiei;

Florin-Ionuț Barbu (PSD) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Natalia-Elena Intotero (PSD) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica (PSD) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;

Petre-Florin Manole (PSD) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Alexandru-Florin Rogobete (PSD) – ministru al Sănătății;

Valentin-Sorin Costreie (independent) – ministru al Educației și Cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu (PSD) – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent) – ministru al Culturii.

Sursă foto: Mediafax Foto