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Fritz a identificat țintele PSD pentru următoarele luni: cei patru miniștri USR

Fritz a identificat țintele PSD pentru următoarele luni: cei patru miniștri USR
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Dominic Fritz lansează un nou atac la adresa PSD și îi îndeamnă pe români să îi susțină pe cei patru politicieni care au fost miniștri USR în  fostul Guvern. Liderul formațiunii susține că aceștia vor deveni principalele ținte ale social-democraților în lunile următoare.

Într-o postare pe rețelele sociale, liderul USR avertizează că reprezentanții formațiunii care au fost în guvernul Bolojan vor fi supuși unor atacuri politice în perioada următoare, indicând PSD drept principalul adversar.

Dominic Fritz susține că social-democrații își vor concentra atacurile asupra miniștrilor USR pentru a distrage atenția de la propriile probleme.

”Mândru de acești 4 miniștri curajoși și performanți. Ei vor fi ținta principală în următoarele luni pentru ca PSD să-și acopere propria corupție și incapacitate. Rămâneți alături de ei!”, a scris Dominic Fritz.

Cabinetul condus de Luca Niculescu a primit marți votul de învestitură al Parlamentului, punând capăt unei perioade de criză politică începute în luna mai, după căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Din cei 464 total parlamentari au fost prezenți prezenti 355, iar voturi exprimate – 338, anulate – 0, voturi pentru – 280, voturi contra – 58.

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