Două manechine care imită niște copii au fost amplasate la o trecere de pietoni din Suceava. Păpușile se află chiar în fața unei școli, iar conducerea municipiului și-a propus să facă la fel în dreptul tuturor unităților de învățământ, dar și al grădinițelor, transmite Mediafax.

Măsură bizară pentru protecția pietonilor la Suceava: conducerea municipiului a decis să amplaseze două manechine, un băiețel și o fetiță, în dreptul unei treceri de pietoni din fața unei școli.

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Manechinele imită copiii care ies de la școală și se pregătesc să traverseze și au chiar și aceeași înălțime cu cea a unui elev.

Cum ar funcționa metoda manechinelor copii

Conducerea municipiului speră ca manechinele să îi determine pe conducătorii auto să reducă viteza din instinct în fața trecerii de pietoni, în timp ce se asigură.

Trecerea de pietoni este însă și semaforizată.

Cum motivează demersul viceprimarul

Viceprimarul spune că aceste păpuși sunt doar începutul. Primăria are în plan să monteze astfel de manechine la toate trecerile de pietoni din oraș, care se află în proximitatea școlilor sau a grădinițelor.

„Am început montarea acestor manechine care înfățișează copii la trecerile de pietoni din apropierea școlilor pentru a atrage atenția șoferilor și a reduce riscul producerii accidentelor rutiere. Extindem proiectul la un număr de 15 treceri de pietoni din zonele cele mai expuse”, a declarat Dan Cușnir, viceprimarul Sucevei, pentru Monitorul de Suceava.

Cu ajutorul acestor manechine, autoritățile speră să reducă numărul de victime minore rezultate din accidente rutiere.

Sursa foto: Monitorul de Suceava