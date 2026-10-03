Orașul din România în care nu există niciun semafor. Care este motivul

În România există un oraș în care nu există niciun semafor. Care este motivul?

Este vorba de orașul Solca, din județul Suceava.

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Considerat cel mai mic oraș din Moldova și unul din cele mai mici din România (cu o populație de aproximativ 2.200 – 2.400 de locuitori, Solca reprezintă o excepție.

Nu are absolut niciun semafor funcțional pe raza sa administrativă.

Orașul este străbătut practic de un singur drum principal (DN2E), iar străzile secundare au un debit foarte mic de mașini.

Nu există intersecții complexe de tip cruce, care să necesite dirijare automată.

Numărul de mașini în tranzit sau al localnicilor este scăzut. Un semafor ar crea cozi artificiale pe drumul principal.

Circulația este reglementată, însă, prin indicatoare simple („Cedeaza trecerea”, „Oprire”), marcaje vizibile pe asfalt și treceri de pietoni bine semnalizate.

Solca, în regiunea istorică Bucovina

Solca este situat la o altitudine medie de 522 de metri, la 23 kilometri de Rădăuți și 48 kilometri de Suceava.

Localitatea din regiunea istorică Bucovina a fost atestată documentar încă din anul 1418. A funcționat istoric ca stațiune balneoclimaterică pentru afecțiuni pulmonare.

Printre atracțiile turistice din Solca se numără Mănăstirea Solca, ctitorită de domnitorul Ștefan Tomșa al II-lea între 1612 și 1622 și Complexul Băile Sărate Solca, o bază de relaxare situată pe strada Tomșa-Vodă.

În septembrie 2026, zona a intrat în atenția știrilor naționale după ce o dronă s-a prăbușit în apropierea localității.