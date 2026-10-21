Drulă îl somează pe Nicușor Dan să-l demită pe șeful operativ al SRI, după scandalul cu Ludovic Orban

Cătălin Drulă lansează un atac dur la adresa Serviciului Român de Informații și a președintelui Nicușor Dan, după comunicatul prin care SRI a reacționat la declarațiile lui Ludovic Orban.

Politicianul consideră că intervenția publică a SRI reprezintă o tentativă de intimidare a unui om politic și îi cere șefului statului să îl demită pe generalul Răzvan Ionescu, aflat la conducerea operativă a instituției. Drulă avertizează că România riscă să alunece spre un model de putere în care serviciile de informații scapă de sub controlul civil.

Într-o postare pe Facebook, Drulă critică atât conținutul comunicatului, cât și momentul în care acesta a fost transmis, susținând că mesajul instituției conține amenințări indirecte la adresa unui politician.

”Ieșirea SRI cu comunicat la ceas de noapte în care atacă un politician de opoziție ar trebui să aprindă toate semnalele de alarmă posibile. Amenințările abia voalate din mesaj arată reflexele anti-democratice ale celor care conduc această instituție. Dacă țara noastră ar avea un lider care prețuiește libertatea de exprimare, pluralitatea și valorile democrației liberale, mâine ar trebui să-l dea afară pe generalul Ionescu pentru această mișcare de intimidare, demnă de regimurile iliberale”, a scris Drulă pe pagina sa de Facebook.

Cătălin Drulă: ”O democrație nu poate funcționa cu servicii scăpate de sub control”

În mesajul său, Cătălin Drulă sugerează că în spatele actualelor decizii politice s-ar afla persoane influente din zona serviciilor de informații.

”Eu înțeleg că băieții care trag sfori au un moment de descărcare acum că au pus guvern și i-au tras pe dreapta (cred ei) pe cei care l-au supărat pe Șeful. Probabil și-au pus și un pahar de vin de ăla scump distribuit de una din firmele lor cu produse de lux și i-au dat liber lui Marincea la grozăvia asta de comunicare. Ai zice că e problema lor. Dar problema lor e problema noastră ca societate. O democrație nu poate funcționa cu servicii scăpate de sub control, fără supraveghere CIVILĂ”, a mai scris Cătălin Drulă.

În finalul postării, Cătălin Drulă revine la responsabilitatea președintelui Nicușor Dan, pe care îl acuză că tratează cu superficialitate obligația de a asigura o conducere civilă a SRI.

”Însă nu e de mirare că am ajuns aici când Nicușor Dan bagatelizează obligația de a numi o conducere civilă și stăm cu un general, șef interimar de ani de zile. Când nu dai doi bani pe valorile democratice, ăsta e rezultatul, oligarhiile preiau puterea în stat, ca la Est”, a încheiat politicianul.