Prima pagină » Actualitate » Cătălin Drulă, OSANALE pentru Nicușor Dan, după ce l-a „săpat” și l-a exclus din USR. Drulă este candidat oficial al USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, OSANALE pentru Nicușor Dan, după ce l-a „săpat” și l-a exclus din USR. Drulă este candidat oficial al USR la Primăria Capitalei

02 nov. 2025, 13:37, Actualitate
Cătălin Drulă, OSANALE pentru Nicușor Dan, după ce l-a „săpat” și l-a exclus din USR. Drulă este candidat oficial al USR la Primăria Capitalei
Galerie Foto 6

Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei, a declarat, duminică, în timpul lansării candidaturii sale la Primăria Capitalei, chiar în prezența lui Nicușor Dan, că are o admirație foarte mare pentru șeful statului, încă din 2012, când Nicușor Dan a candidat la Primăria Capitalei, împotriva lui Sorin Oprescu.

„În timp ce vorbeați, mă gândeam la un moment. Era în 2012, când Nicușor Dan era candidat împotriva lui Oprescu, și la scurt timp a fost o întâlnire în clubul Fabrica (…) Aveam o admirație pentru dumneavoastră atunci”, a declarat Cătălin Drulă.

Candidatul USR la Primăria Capitalei a mai susținut, în timpul discursului de la lansarea candidaturii sale la Primăria Capitalei, că Nicușor Dan „a stat ferm în fața mafiei imobiliare” când a fost edil.

 Drulă îl compara în trecut pe Nicușor Dan cu Ceaușescu

Președintele Nicușor Dan participă duminică la lansarea oficială în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei a lui Cătălin Drulă. Numai că liderul USR, Cătălin Drulă, care se folosește acum insistent de numele și imaginea lui Nicușor Dan – ca să câștige voturi – este același personaj care în trecut îl compara pe Nicușor Dan cu dictatorul Nicolae Ceaușescu și chiar punea umărul la debarcarea lui Dan din USR.

Gândul a intrat în posesia a mai multor mesaje de pe grupurile interne ale USR. In 2017, anul despărțirii partidului de fondatorul sau , Nicușor Dan, Cătălin Drulă apare ca unul dintre principalii săi detractori. Deși astăzi Drulă îl laudă pe președintele României, pe atunci îl acuza pe Nicușor Dan că este un adevărat Nicolae Ceaușescu și că nu lăsa loc democrației în partid.

Citește și

FINANCIAR Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare
11:57
Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum i-ar putea afecta pe românii cu credite ipotecare
ANUNȚ Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată de marţi până miercuri
11:27
Circulaţia pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată de marţi până miercuri
CONTROVERSĂ Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro
11:23
Culmea ironiei. Câştigătoarea Nobelului pentru Pace cere o INTERVENȚIE militară în Venezuela. Planul avut după îndepărtarea de la putere a lui Maduro
Mediafax
Ai credit ipotecar? Euriborul a crescut pentru a treia oară în trei luni: cum te-ar putea afecta
Digi24
Ce spune jandarmul care a dat amenda la comemorarea Colectiv: „Nici nu vă imaginați ce mesaje am primit”
Cancan.ro
Daniel Balaș, furios după moartea Ștefaniei Szabo. Dezvăluiri despre calvarul prin care a trecut. Mesaj pentru fostul ei soț: 'Trebuie să știe lumea adevărul despre voi'
Prosport.ro
FOTO. Jucătoarea care și-a pus silicoane: „Altele au sânii mai mari. Ai mei sunt falși!”
Adevarul
Caz straniu în Germania. Și-a luat Mercedes de 100.000 de euro și a descoperit că are plăcuțe de frână de lemn
Mediafax
Circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse, suspendată temporar în perioada 4-5 noiembrie
Click
„Noi i-am pus cruce!” Cum a ajuns să arate una dintre cele mai populare stațiuni balneare din România. Dan Negru: „Când eram copil veneam cu ai mei”
Digi24
Situație absurdă la Apele Române: Bani irosiți pe bonusuri pentru proiecte care nu s-au concretizat niciodată. Mesajul ministrului
Cancan.ro
Văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu a recunoscut de ce a luat cei 350.000 de euro despăgubiri, după ce a fost pusă la zid: 'Pe foaie, am depășit 1 milion de euro'
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de Ioana Maria Moldovan? Acum e total schimbată, la 43 de ani! În trecut, a fost implicată într-un scandal major
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
Predicția făcută în 1903 care a fost spulberată 69 de zile mai târziu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
Un studiu surprinzător sugerează că unele OZN-uri ar fi fost create de teste nucleare
ULTIMA ORĂ Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
13:07
Cătălin Drulă i-a copiat până și sloganul de campanie al lui Nicușor Dan. A pus “onest” în centrul comunicării sale. Nicușor Dan a candidat cu “România Onestă”, Drulă se lansează cu “Pe Drumul Onest”
EXTERNE Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
13:02
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului spune că o întâlnire Putin-Trump este „posibilă”, dar nu este „necesară”
POLITICĂ Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici
12:54
Bolojan nu mai vrea să audă critici. Amendă de până la 20.000 de lei pentru cetățenii care manifestă „lipsă de respect” față de funcționarii publici
SPORT Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”
12:53
Gigi Becali face calculele pentru play-off și o „înțeapă” pe Dinamo. „Nu-mi fac probleme că poate termina campionatul în fața mea”
SPORT FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
12:18
FCSB a învins U Cluj, dar Gigi Becali amenință un jucător important. „Vine iarna, tată!”
FLASH NEWS Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”
12:14
Trump amenință că va ataca Nigeria fiindcă persecută creștini: „Atacul va fi RAPID și BRUTAL, exact cum teroriștii îi atacă pe dragii noștri creștini”