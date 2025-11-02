Cătălin Drulă, OSANALE pentru Nicușor Dan, după ce l-a „săpat” și l-a exclus din USR. Drulă este candidat oficial al USR la Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul oficial al USR la Primăria Capitalei, a declarat, duminică, în timpul lansării candidaturii sale la Primăria Capitalei, chiar în prezența lui Nicușor Dan, că are o admirație foarte mare pentru șeful statului, încă din 2012, când Nicușor Dan a candidat la Primăria Capitalei, împotriva lui Sorin Oprescu.

„În timp ce vorbeați, mă gândeam la un moment. Era în 2012, când Nicușor Dan era candidat împotriva lui Oprescu, și la scurt timp a fost o întâlnire în clubul Fabrica (…) Aveam o admirație pentru dumneavoastră atunci”, a declarat Cătălin Drulă.

Candidatul USR la Primăria Capitalei a mai susținut, în timpul discursului de la lansarea candidaturii sale la Primăria Capitalei, că Nicușor Dan „a stat ferm în fața mafiei imobiliare” când a fost edil.

Drulă îl compara în trecut pe Nicușor Dan cu Ceaușescu

Președintele Nicușor Dan participă duminică la lansarea oficială în cursa pentru Primăria Generală a Capitalei a lui Cătălin Drulă. Numai că liderul USR, Cătălin Drulă, care se folosește acum insistent de numele și imaginea lui Nicușor Dan – ca să câștige voturi – este același personaj care în trecut îl compara pe Nicușor Dan cu dictatorul Nicolae Ceaușescu și chiar punea umărul la debarcarea lui Dan din USR.

Gândul a intrat în posesia a mai multor mesaje de pe grupurile interne ale USR. In 2017, anul despărțirii partidului de fondatorul sau , Nicușor Dan, Cătălin Drulă apare ca unul dintre principalii săi detractori. Deși astăzi Drulă îl laudă pe președintele României, pe atunci îl acuza pe Nicușor Dan că este un adevărat Nicolae Ceaușescu și că nu lăsa loc democrației în partid.