Duminică 7 iunie 2026, de la ora 19.00, Gândul prezintă MARTORII- PILOȚII M.A.I. ȘI ÎNTÂLNIRILE CU NAVE EXTRATERESTRE

Andrei Dumitrescu, senior editor, îl are ca invitat pe comandorul Romeo Eugen Lupu. Fost pilot de elicopter în structurile Armatei și mai apoi ale Ministerului de Interne, comandorul Romeo Eugen Lupu spune la Martorii povestea neștiută a accidentului aviatic din Pasul Tihuța. Cum a reuşit să scape cu viață, dar şi cum profesionalismul său a ajutat ca destinul a 4 oameni să nu se încheie în accidentul elicopterului SMURD care a aterizat forțat în munți, în decembrie 2006.

În premieră absolută, comandorul Lupu relatează la Martorii despre rapoartele oficiale scrise de colegilor săi, ofițeri în cadrul Inspectoratului General de Aviație al M.A.I. cu privire la întâlnirile acestora cu presupuse nave extraterestre.

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