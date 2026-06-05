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După explozia dronei de la Constanța, prefectul județului anunță că sunt căutate în prezent alte trei drone. În ce zone s-ar afla

După explozia dronei de la Constanța, prefectul județului anunță că sunt căutate în prezent alte trei drone. În ce zone s-ar afla
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Adrian-Teodor Picoiu, prefectul județului Constanța, a precizat că drona care a explodat în Portul din Constanța face parte dintr-un grup de cinci drone. Potrivit acestuia, celelalte drone sunt căutate în acest moment cu două elicoptere.

Prefectul județului Constanța: ”Nu există un pericol la ora actuală”

Prefectul a punctat că autoritățile ucrainene au anunțat că ar fi vorba de 5 drone, fără a exista însă un pericol. Adrian-Teodor Picoiu a declarat că, pentru a preveni orice alt incident de acest gen, au fost ridicate elicoptere pentru a identifica dronele rămase.

Nu s-au găsit alte drone. Sunt căutate în prezent cu două elicoptere, unul de la Unitatea Specială Tulcea și elicopterul SMURD de la Constanța.

Informația de la partea ucraineană este că au fost cinci drone. Una a explodat în portul Constanța, una pe partea ucraineană și trei drone sunt căutate în prezent pentru a preveni alte probleme. Nu există un pericol la ora actuală. Cele trei drone pot să se fi dus la bulgari, la turci.

Pentru prevenție s-au ridicat elicopterele să le identifice”, a declarat prefectul de Constanța, pentru G4Media. 

Foto: Captură Video

Foto: Captură Video

Arafat: ”Urmează să plecăm în regim de urgență la Constanța”

Raed Arafat anunțase, inițial, că nu se exclude varianta existenței altor drone în zonă.

”A fost activat Planul Roșu, 8 mașini de stingere, 80 de cadre, 10 ambulanțe prim ajutor, 2 ambulanțe multiple victime. S-a dat ordin elicopterului SMURD să meargă pe coastă. A fost mobilizat elicopterul Black Hawk de la Tulcea. Există posibilitatea să existe și alte drone. S-a procedat la emiterea unor mesaje RO-Alert.

Nu intrăm în panică, măsurile sunt pur preventive. MApN a spus că s-a autodetonat avem grijă să nu mai existe alte drone în zone cu persoane. Urmează să plecăm în regim de urgență la Constanța”, a precizat Raed Arafat

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