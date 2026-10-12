Prima pagină » Actualitate » Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere

Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere

Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere.

Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta

Ca de obicei, Silvercrest vine cu o ofertă variată de electrocasnice în catalogul săptămânal LIDL.

Sondaj Gândul

Crezi că Nicușor Dan a făcut alegerea potrivită cu desemnarea premierului Luca Niculescu?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Astfel, un produs care poate fi cumpărat la reducere este friteuza 2 în 1 cu funcție de gătit la aburi, de 1.760 W și volum de 4,5 litri, care dispune și de grătar și Turbo Meal. Costă doar 449,49 lei.

Avantajele friteuzelor cu aer cald

Comparativ cu friteuza tradițională sau cu cuptorul cu convecție, friteuza cu aer cald oferă multiple beneficii:

  • Preparare aproape fără grăsimi – deci mai sănătoasă
  • Nu mai este nevoie de eliminarea uleiului uzat
  • Se curăță mult mai ușor
  • Este versatilă – poți face și pizza, prăjituri sau pâine
  • Gătitul este rapid și simplu
  • Este o alternativă eficientă energetic, mai ales pentru cantități mici

Sfaturi pentru alegerea unei friteuze cu aer cald

Pe piață există o varietate mare de modele. Pentru a alege friteuza potrivită, care să ofere rezultate bune și durabilitate, ține cont de următoarele aspecte:

  • Mânerul și carcasa trebuie să fie rezistente la temperaturi ridicate
  • Un strat antiaderent împiedică lipirea alimentelor
  • Accesoriile utile precum braț de amestecare, rotisor sau grătar îți extind opțiunile de gătit
  • Capacitatea trebuie să corespundă nevoilor: pentru o singură persoană e suficient un model mic, dar pentru o familie de 4 persoane, e nevoie de unul mai mare
  • Componentele detașabile ar trebui să fie compatibile cu mașina de spălat vase, pentru o curățare ușoară

Tot în catalogul LIDL găsim și râșnițele electrice sare / piper Silvercrest la 24,99 lei, cu baterii incluse sau un carusel de condimente cu 29,99 lei.

Un alt aparat electrocasnic util ar fi plita cu inducție de 2.200 W, cu 9 niveluri reglabile de putere și temperatură la doar 149 de lei.

De la Silvercrest mai putem achiziționa o cratiță din aluminiu cu acoperire ceramică (volum 5,7 L), dar și o hotă portabilă, de 36W, cu 2 trepte de viteză, foarte utilă pentru îndepărtarea mirosurilor grele, atunci când gătim fără a dispune de o asemenea aerisire.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
09:21
Fiica lui Ilie Dumitrescu, apariție inedită în weekend. „Tata e de vină”
GALERIE FOTO Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
08:56
Fiecare Airbus A320 utilizează piese fabricate la Iași. O componentă metalică de câțiva centimetri ajunge în aripile avionului de pasageri
RĂZBOI Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse
08:36
Dezvăluiri FT: SUA amenință să blocheze livrările de armament către Ucraina din cauza atacurilor asupra rafinăriilor ruse
ACCIDENT Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite
08:33
Trei tineri au murit într-un accident cumplit, în Vâlcea. Două dintre victime aveau doar 17 ani. Alte două persoane sunt grav rănite
REACȚIE „Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”. Crin Antonescu spune cum pot PNL și UDMR să formeze un nou Guvern
08:03
„Fără AUR, fără SOS, fără Georgescu”. Crin Antonescu spune cum pot PNL și UDMR să formeze un nou Guvern
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.691. Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul
07:59
Război în Ucraina, ziua 1.691. Zelenski acuză Rusia că a atacat instalații energetice după anunțul lui Trump privind armistițiul
Mediafax
„Iubesc mirosul de gaz rusesc!”. Extrema dreaptă din Polonia vrea repunerea în funcțiune a Nord Stream
Digi24
„Lungul amurg” al Chinei: cei doi factori ce prevestesc un viitor sumbru pentru colosul care a fost odată „fabrica lumii”
Cancan.ro
Cele 3 minciuni ale Arminei care au dat-o afară de la Insula Iubirii. Cu ce i-a mințit pe Radu Vâlcan, propriile colege și chiar pe Marcel
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, apariție incendiară în costum de baie: „E o divă”
Adevarul
Înainte de acordul pe motorină, SUA ar fi propus Rusiei un pachet economic uriaș pentru încetarea focului, potrivit New York Times
Mediafax
RUSIA a bombardat o CENTRALĂ ELECTRICĂ din Harkov, după ce Trump a anunțat armistițiu ENERGETIC
Click
Ce pensie încasează Petre Roman la 80 de ani. Fostul premier face bani și din alte activități: „Muncesc pentru a câștiga un ban în plus”
Digi24
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
Cancan.ro
Șoferii de peste 68 de ani NU mai au voie să urce la volan. Mulți români sunt afectați!
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa, neschimbată la 55 de ani. Timpul a stat pe loc pentru cântăreața de muzică populară din Banat. A fost înșelată, nu s-a căsătorit niciodată și nu are copii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Bell P-59, avionul secret. De ce pilotul său purta o mască de gorilă și fuma un trabuc
Descopera.ro
Bananele care nu se mai înnegresc după ce sunt tăiate, așteptate în magazine
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. - Treci pe la mine? Sunt goală și singură!
Descopera.ro
Cum ar putea fi salvați coralii de temperaturile extreme
Mediafax Italia
A fost CUTREMUR: ”S-a simțit puternic!”
Mediafax Spania
Stai în chirie? Cât vei plăti după noile reguli
FINANCIAR Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
09:18
Complexul Energetic Oltenia (CEO) plătește până la 1,12 milioane de lei pentru asigurarea de răspundere profesională a conducerii. Polița acoperă despăgubiri de până la 20 de milioane de euro
REACȚIE Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță
09:10
Un vicepreședinte PNL acuză PSD că face presiuni în teritoriu pentru refacerea coaliției. Ce avertisment a lansat pentru liderii liberali care vor o nouă alianță
ADVERTORIAL Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
09:00
Cum este realizată modern o intervenție de protezare a genunchiului
FLASH NEWS Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE
08:51
Comisia Europeană critică planul Irlandei de a tăia 159 de miliarde de euro din viitorul buget al UE
ULTIMA ORĂ Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta
08:33
Ședință importantă la PSD. Liderii partidului se reunesc pentru a decide cum vor susţine guvernul Luca Niculescu. Sorin Grindeanu vrea refacerea unei majorității stabile, Bolojan exclude varianta
REACȚIE Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer”
07:27
Rogobete lansează un nou atac la adresa lui Ilie Bolojan. „Unul din trei tineri activi pe piața muncii este șomer”

Cele mai noi

Trimite acest link pe