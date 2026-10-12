Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere.
Ca de obicei, Silvercrest vine cu o ofertă variată de electrocasnice în catalogul săptămânal LIDL.
Astfel, un produs care poate fi cumpărat la reducere este friteuza 2 în 1 cu funcție de gătit la aburi, de 1.760 W și volum de 4,5 litri, care dispune și de grătar și Turbo Meal. Costă doar 449,49 lei.
Comparativ cu friteuza tradițională sau cu cuptorul cu convecție, friteuza cu aer cald oferă multiple beneficii:
Pe piață există o varietate mare de modele. Pentru a alege friteuza potrivită, care să ofere rezultate bune și durabilitate, ține cont de următoarele aspecte:
Tot în catalogul LIDL găsim și râșnițele electrice sare / piper Silvercrest la 24,99 lei, cu baterii incluse sau un carusel de condimente cu 29,99 lei.
Un alt aparat electrocasnic util ar fi plita cu inducție de 2.200 W, cu 9 niveluri reglabile de putere și temperatură la doar 149 de lei.
De la Silvercrest mai putem achiziționa o cratiță din aluminiu cu acoperire ceramică (volum 5,7 L), dar și o hotă portabilă, de 36W, cu 2 trepte de viteză, foarte utilă pentru îndepărtarea mirosurilor grele, atunci când gătim fără a dispune de o asemenea aerisire.