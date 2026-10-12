Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta. Costă 449.49 lei, la reducere.

Electrocasnicul introdus în oferta LIDL de săptămâna aceasta

Ca de obicei, Silvercrest vine cu o ofertă variată de electrocasnice în catalogul săptămânal LIDL.

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Astfel, un produs care poate fi cumpărat la reducere este friteuza 2 în 1 cu funcție de gătit la aburi, de 1.760 W și volum de 4,5 litri, care dispune și de grătar și Turbo Meal. Costă doar 449,49 lei.

Avantajele friteuzelor cu aer cald

Comparativ cu friteuza tradițională sau cu cuptorul cu convecție, friteuza cu aer cald oferă multiple beneficii:

Preparare aproape fără grăsimi – deci mai sănătoasă

Nu mai este nevoie de eliminarea uleiului uzat

Se curăță mult mai ușor

Este versatilă – poți face și pizza, prăjituri sau pâine

Gătitul este rapid și simplu

Este o alternativă eficientă energetic, mai ales pentru cantități mici

Sfaturi pentru alegerea unei friteuze cu aer cald

Pe piață există o varietate mare de modele. Pentru a alege friteuza potrivită, care să ofere rezultate bune și durabilitate, ține cont de următoarele aspecte:

Mânerul și carcasa trebuie să fie rezistente la temperaturi ridicate

Un strat antiaderent împiedică lipirea alimentelor

Accesoriile utile precum braț de amestecare, rotisor sau grătar îți extind opțiunile de gătit

Capacitatea trebuie să corespundă nevoilor: pentru o singură persoană e suficient un model mic, dar pentru o familie de 4 persoane, e nevoie de unul mai mare

Componentele detașabile ar trebui să fie compatibile cu mașina de spălat vase, pentru o curățare ușoară

Tot în catalogul LIDL găsim și râșnițele electrice sare / piper Silvercrest la 24,99 lei, cu baterii incluse sau un carusel de condimente cu 29,99 lei.

Un alt aparat electrocasnic util ar fi plita cu inducție de 2.200 W, cu 9 niveluri reglabile de putere și temperatură la doar 149 de lei.

De la Silvercrest mai putem achiziționa o cratiță din aluminiu cu acoperire ceramică (volum 5,7 L), dar și o hotă portabilă, de 36W, cu 2 trepte de viteză, foarte utilă pentru îndepărtarea mirosurilor grele, atunci când gătim fără a dispune de o asemenea aerisire.