Elena Udrea denunță „vânzarea” liberalilor care se opun transformării PNL într-un partid progresist, sub conducerea lui Bolojan: „A doua vânzare a PDL-ului!”

Elena Udrea lansează un atac dur la adresa conducerii PNL și susține că partidul trece printr-o nouă transformare care riscă să îi distrugă identitatea politică. Într-o postare pe Facebook, fostul ministru vorbește despre ”a doua vânzare a PDL-ului”.

Udrea îl acuză pe Ilie Bolojan că încearcă, alături de apropiații săi, să transforme Partidul Național Liberal într-o formațiune progresistă, apropiată de USR. Fostul ministru face și o paralelă cu fuziunea PDL-PNL din 2014, despre care susține că ar fi fost orchestrată pentru a facilita ascensiunea lui Klaus Iohannis la Președinție.

”A doua vânzare a PDL-ului! Prima vânzare a fost în 2014, când Vasile Blaga la ordinul lui Florian Coldea, (după cum a povestit chiar Ghiță, apropiatul la acea vreme, a adjunctului SRI) a decis fuziunea PDL cu PNL, care în realitate a fost absorbția partidului mai puternic, PDL, de către un partid mai slab la acel moment, PNL, ca să poată fi susținut candidatul sistemului securistic în alegerile prezidențiale din acel an, pe Klaus Johannis, parașutat de Coldea în fruntea liberalilor precum Bolojan în 2025.

Și ca să contracareze ascensiunea fulminantă a PMP, noul partid creat de Traian Băsescu, și care învinsese și PDL și PNL în aproape toate orașele din țara în alegerile europarlamentare din mai 2014. PDL a dispărut, foștii lideri pdl-iști acceptând să treacă în umbra liberalilor, pentru câteva posturi călduțe! Iar PNL s-a îndreptat ușor ușor către neoliberalismul progresist!

Astăzi are loc a doua vânzare, de data asta, nu doar a celor care au venit din PDL ci și a liberalilor care se opun transformării PNL intr-un partid progresist, sub conducerea lui Ilie Bolojan și apropiații lui”, a scris Elena Udrea pe pagina sa de Facebook.

Elena Udrea: ”Mulți liberali înțeleg riscul de pierdere a identității doctrinare”

Fostul ministru afirmă că opoziția existentă în interiorul PNL față de direcția promovată de Bolojan ar demonstra că o parte dintre liberali sunt îngrijorați de pierderea identității doctrinare.

”Între cele două extreme, de stânga și de dreapta, cât de important este să avem un partid de centru-dreapta, aplecat spre conservatorism liberal, creștin-democrație, cu o preocupare pentru suveranism democratic și patriotism economic. Un partid care să militeze pentru o României puternică în Europa, nu una izolată de Europa! În lipsa unui astfel de partid, electoratul se îndreaptă spre soluții extremiste.

Cat privește PNL, faptul ca exista opoziție în interior la planul lui Bolojan și apropiaților săi de USR-izare a partidului, arată ca mulți liberali înțeleg riscul de pierdere a identității doctrinare și odată cu aceasta, a electoratului sau”, a mai scris Elena Udrea.