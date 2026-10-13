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Elena Udrea vede Guvernul Niculescu deja învestit. Ce a convins-o pe fosta ministră a Turismului că parlamentarii vor vota noul Executiv, chiar dacă nu respectă ordinele de partid

Flavius Niculescu
Elena Udrea vede Guvernul Niculescu deja învestit. Ce a convins-o pe fosta ministră a Turismului că parlamentarii vor vota noul Executiv, chiar dacă nu respectă ordinele de partid
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Fostul deputat Elena Udrea a scris marți, 13 octombrie, pe pagina personală de Facebook, că, din punctul său de vedere, Guvernul lui Luca Niculescu va reuși să obțină majoritatea parlamentară la votul de învestitură, întrucât partidele se simt „forțate de apogeul crizei economice”. Mai mult decât atât, fosta ministră a Turismului în Guvernul Boc crede că, în ciuda deciziilor stabilite la nivel de partid, o parte dintre deputați și senatori se simt „speriați de imboldul final” dat de președintele Nicușor Dan, care, așa cum au transmis surse de la Cotroceni, ar fi anunțat că va demara procedura de dizolvare a Parlamentului, în cazul în care Guvernul Niculescu nu va fi învestit.

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„Speriați de perspectiva de a-și pierde mandatele, mulți vor vota guvernul chiar și împotriva deciziei propriului partid

„Cel mai probabil vom avea guvern, cu Luca Niculescu prim ministru. Forțați de apogeul crizei economice și de problemele generate de lipsa rectificării bugetare care va bloca activități esențiale pentru public cum ar fi sistemul medical, partidele sunt gata să voteze a patra propunere a Președintelui.

Ca să dea un imbold final celor care încă mai ezită, Nicușor Dan a anunțat ca va desființa Parlamentul dacă acest guvern nu va trece. Astfel, speriați de perspectiva de a-și pierde mandatele de parlamentari, mulți dintre aceștia vor vota guvernul chiar și împotriva deciziei propriului partid.

În cazul lui Siegfried Mureșan, Nicușor Dan a procedat exact invers, adica a spus ca va veni cu o altă nominalizare în cazul în care propunerea Mureșan va pica în Parlament. Deci, a dat liber la respins guvernul, ceea ce s-a și întâmplat.

Dincolo de calcule politice, e nevoie de guvern. Iar Luca Niculescu este o variantă rezonabilă de prim-ministru, acceptabilă de către toate taberele. Deci, orice metodă, democratică, de a obține cele 233 de voturi, este permisă”, a explicat Elena Udrea în postarea publicată pe Facebook.

Elena Udrea

Surse Cotroceni: Nicușor Dan ar putea dizolva Parlamentul vineri dacă partidele nu ajung până joi la un acord pentru învestirea Guvernului Luca Niculescu

Președintele Nicușor Dan ar fi pregătit inclusiv să dizolve Parlamentul vineri, 16 octombrie, dacă partidele politice nu reușesc să ajungă până joi la o înțelegere pentru susținerea Guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, conform informațiilor Gândul din surse de la Palatul Cotroceni.

Președintele le-ar fi comunicat șefilor de partide că dacă până joi – când se împlinește termenul depunerii programului de guvernare și listei de miniștri în Parlament – nu se conturează o majoritate pentru a învesti guvernul Luca Niculescu, va dizolva Parlamentul vineri.

Șeful statului ar fi decis să nu mai accepte prelungirea negocierilor politice fără un rezultat concret. În cazul în care partidele nu vor reuși să formeze o majoritate parlamentară stabilă, scenariul alegerilor anticipate ar putea deveni realitate.

Sursele citate mai susțin că Nicușor Dan ar fi transmis, într-un cadru restrâns, că nu intenționează să facă o nouă desemnare de premier dacă actuala încercare eșuează. În această situație, vineri ar putea fi prezentat decretul de dizolvare a Parlamentului. Mai multe informații sunt disponibile AICI.

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