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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 21 octombrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Elena Udrea, analiza noului guvern Niculescu. Lideri adevărați sau păpușați din umbră
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Elena Udrea, detalii explozive despre artizanii celor 168 de zile de criză. Lideri adevărați sau păpușați din umbră? Cine decide premierii, președinții și șefii partidelor? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Noul dosar deschis pe numele lui Călin Georgescu. Coincidențe suspecte. Ce nu se potrivește!

Luca Niculescu merge în vizită la Chișinău. De ce primele vizite externe sunt acolo?

Cum e relația Bolojan-Niculescu. Cât va rezista noul Executiv, se va întări opoziția PNL-USR și va cădea AUR? Urmează dosare grele din opoziție?

Europa în flăcări. A cui este vina? Stimularea migrației, cauza dezastrului?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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