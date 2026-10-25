Elena Udrea, scenariu alarmant pentru viitorul lui Ilie Bolojan la cârma PNL: „Poate fi demis, sunt presiuni mari în partid”. Ce șanse îi dă lui Luca Niculescu să rămână premier până la următoarele alegeri

Fostul deputat Elena Udrea a prezentat un scenariu care nu sună deloc bine pentru viitorul lui Ilie Bolojan în funcția de conducere a Partidului Național Liberal. Udrea este de părere că, pe fondul presiunilor exercitate de membrii formațiunii politice de a reveni la guvernare, există posibilitatea ca fostul premier să fie demis din poziția de lider. Prezentă în emisiunea „Arhitectura Puterii” de la Realitatea PLUS, moderată de publicistul Ion Cristoiu, fosta ministră a Turismului în Guvernul Boc a vorbit și despre șansele pe care i le dă lui Luca Niculescu de a „rezista” la șefia noului Executiv cu puteri depline până la următoarele alegeri parlamentare, care vor avea loc în anul 2028.

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„Cred că Guvernul Niculescu va rezista până la alegeri” / „Este posibil ca PNL, cu un alt președinte, să intre la guvernare”

Elena Udrea a declarat că, atunci când președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Luca Niculescu pentru a forma următorul Guvern, l-a văzut pe noul premier drept o persoană care „nu deranjase pe nimeni”, motiv pentru care era convinsă că programul său de guvernare și lista de miniștri vor primi votul de încredere al Parlamentului.

„Eu am spus că au șanse mari să treacă Guvernul, pentru că se aliniaseră astrele, era evident. Au pus un prim-ministru care a armonizat toate pozițiile, tot. Era cineva care nu deranja, care nu se certase cu nimeni. Cred că rezistă până la final, până la alegeri.

Ce se poate întâmpla între timp? Se poate întâmpla ca o parte din PNL sau PNL cu alt președinte – sau poate PNL chiar cu Bolojan, ar fi cea mai puțin probabilă variantă – să intre totuși la guvernare.

Este cel mai puțin probabil cu Bolojan, dar posibil totuși, dacă din interiorul partidului va fi presiune pe Bolojan să fie demis sau să accepte intrarea la guvernare. Partidul are foarte mulți aleși locali care au nevoie să-și finanțeze proiectele”, a precizat Elena Udrea.

„Intenția a fost ca PNL să rămână la guvernare, dar fără Bolojan” / „Li s-a spus că Bolojan e mai sus decât partidul”

Fosta ministră a mai subliniat faptul că, inițial, arhitectura noului Guvern îi includea și pe liberali, însă că intervenția „aparatului de susținere a lui Bolojan” a manipulat opinia publică și alegătorii, astfel încât partidul a fost nevoit să renunțe la opțiunea de a intra la guvernare.

„Intenția a fost ca PNL să rămână la guvernare, dar fără Bolojan, pentru că el era cel care iniția toate acele măsuri care au provocat criza asta și economică și socială în România. Și atunci și PNL și PSD au spus: continuăm guvernarea, dar fără Bolojan.

PNL, o parte din PNL era pregătită pentru această mișcare. Da ce s-a întâmplat atunci? A intervenit acest aparat de susținere a lui Bolojan care a manipulat opinia publică, internetul, alegătorii. Cei care ar fi vrut să întoarcă conducerea împotriva lui Bolojan n-au mai avut argumente.

Adică li s-a spus: Bolojan este mai sus, la toți am auzit asta. Bolojan este mai sus decât partidul de atunci. Sondajele care le erau lor prezentate îl arătau pe Bolojan mai sus decât partidul”, a mai explicat Elena Udrea.