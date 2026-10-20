După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive. Niciun vot nu a fost anulat. Astfel, odată ce rezultatul votului este consemnat în mod oficial, hotărârea de învestitură urmează să fie transmisă președintelui Nicușor Dan, în fața căruia miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune jurământul. Practic, conform Constituției, mandatul acestora va începe din momentul depunerii jurământului.
Gândul a acoperit integral evenimentele care au avut loc în plenul Parlamentului, înaintea votului decisiv pentru învestirea Guvernului Niculescu. Toate informațiile, discursurile și imaginile sunt disponibile AICI.
În urmă cu 5 luni, 2 săptămâni și o zi, tot într-o zi de marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan era demis prin moțiune de cenzură. Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut trei desemnări de prim-miniștri – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – însă fără succes.
Cea de-a patra încercare, marcată de nominalizarea fostului ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, a fost cu noroc. Premierul desemnat a reușit să strângă majoritatea parlamentară care să ducă la învestirea Cabinetului său.
Noul Guvern al României este structurat în 18 ministere, dintre care 12 vor fi conduse de miniștri propuși de Partidul Social Democrat, iar șase le revin tehnocraților susținuți de președintele Nicușor Dan.
Înaintea votului de învestire, toți cei 18 miniștri au primit avize favorabile în comisiile de specialitate ale Parlamanetului. Iată componența Cabinetului Niculescu:
Programul de guvernare propus de prim-ministrul Luca Niculescu și validat astăzi de Parlament, la votul de învestitură, poate fi citit AICI.