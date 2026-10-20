După 168 de zile, adică fix 24 de săptămâni de la demiterea Guvernului Bolojan, România are un nou Executiv cu puteri depline. Premierul desemnat Luca Niculescu a primit marți, 20 octombrie, votul de încredere al Parlamentului pentru învestirea Cabinetului său. Acesta a acumulat un număr uriaș de voturi exprimate, 338, dintre care 280 „pentru”, respectiv 58 „împotrivă”, peste necesarul de minimum 233 de voturi pozitive. Niciun vot nu a fost anulat. Astfel, odată ce rezultatul votului este consemnat în mod oficial, hotărârea de învestitură urmează să fie transmisă președintelui Nicușor Dan, în fața căruia miniștrii și ceilalți membri ai Guvernului vor depune jurământul. Practic, conform Constituției, mandatul acestora va începe din momentul depunerii jurământului.

Gândul a acoperit integral evenimentele care au avut loc în plenul Parlamentului, înaintea votului decisiv pentru învestirea Guvernului Niculescu. Toate informațiile, discursurile și imaginile sunt disponibile AICI.

România are un nou Guvern cu puteri depline, după 168 de zile de criză politică

În urmă cu 5 luni, 2 săptămâni și o zi, tot într-o zi de marți, Guvernul condus de Ilie Bolojan era demis prin moțiune de cenzură. Ulterior, președintele Nicușor Dan a făcut trei desemnări de prim-miniștri – Eugen Tomac, Adrian Veștea și Siegfried Mureșan – însă fără succes.

Cea de-a patra încercare, marcată de nominalizarea fostului ambasador al României la Paris, Luca Niculescu, a fost cu noroc. Premierul desemnat a reușit să strângă majoritatea parlamentară care să ducă la învestirea Cabinetului său.

12 social-democrați și 6 tehnocrați vor conduce ministerele din Guvernul Niculescu

Noul Guvern al României este structurat în 18 ministere, dintre care 12 vor fi conduse de miniștri propuși de Partidul Social Democrat, iar șase le revin tehnocraților susținuți de președintele Nicușor Dan.

Înaintea votului de învestire, toți cei 18 miniștri au primit avize favorabile în comisiile de specialitate ale Parlamanetului. Iată componența Cabinetului Niculescu:

Marian Neacșu (PSD) – viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne;

Ștefan-Ovidiu Popa (PSD) – ministru al Transporturilor și Infrastructurii;

Alexandru Nazare (independent) – ministru al Finanțelor;

Sebastian-Dănuț Neculăescu (independent) – ministru al Afacerilor Externe;

Radu Marinescu (PSD) – ministru al Justiției;

Ștefan-Radu Oprea (PSD), ministru al Apărării Naționale;

Daniel-Cătălin Zamfir (PSD) – ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului;

Costinel-Bogdan Dumitru (independent) – ministru delegat pentru Digitalizare și Inteligență Artificială;

Dumitru Chisăliță (independent) – ministru al Energiei;

Florin-Ionuț Barbu (PSD) – ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale;

Natalia-Elena Intotero (PSD) – ministru al Mediului, Apelor și Pădurilor;

Marcel-Alexandru Stoica (PSD) – ministru al Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Alexandru-Mihai Ghigiu (PSD) – ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene;

Petre-Florin Manole (PSD) – ministru al Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale;

Alexandru-Florin Rogobete (PSD) – ministru al Sănătății;

Valentin-Sorin Costreie (independent) – ministru al Educației și Cercetării;

Sorin-Gabriel Ionescu (PSD) – ministru delegat pentru Învățământ Preuniversitar;

Ioana-Ruxandra-Victoria Ciocan (independent) – ministru al Culturii.

Programul de guvernare propus de prim-ministrul Luca Niculescu și validat astăzi de Parlament, la votul de învestitură, poate fi citit AICI.