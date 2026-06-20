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Erdogan a împărțit bani copiilor de față cu Nicușor Dan, la Istanbul. Cum a reacționat președintele României

Olga Borșcevschi
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În timpul ceremoniei desfășurate la Istanbul alături de președintele Nicușor Dan, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, a făcut o scurtă oprire pentru a împărți bani copiilor aflați în apropiere. Președintele României a zâmbit, însă nu a procedat la fel.

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Nicușor Dan și Recep Tayyip Erdoğan au venit împreună la ceremonie și au fost așteptați de un grup de copii îmbrăcați în alb, care fluturau stegulețe cu România și Turcia. Liderul turc s-a oprit în dreptul lor, a scos din buzunar un teanc cu bani și le-a împărțit bancnote tuturor copiilor din grup.

Nicușor Dan a urmărit momentul zâmbind.

De ce le dă Erdogan bani copiilor

Nu este pentru prima dată când Erdogan împarte personal bani copiilor.

În timpul alegerilor prezidențiale din 2025, Erdogan a împărțit bani unor copii, chiar după ce a votat. În Turcia, a da bani copiilor e un obicei cultural. Totuși, Erdogan a fost criticat pentru că a făcut asta chiar în ziua alegerilor.

De asemenea, în vara anului 2024, la ceremonia de inaugurare a unor locuințe construite într-o provincie din nordul Turciei, la care a participat președintele Recep Tayyip Erdogan, unul dintre copiii chemați pe scenă să-l salute pe președintele turc nu i-a sărutat mâna întinsă, ceea ce l-a făcut pe Erdogan să-i tragă o palmă băiatului. După ce mâna i-a fost sărutată, Erdogan i-a dat și bani copilului.

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