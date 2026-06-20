Nicușor Dan s-a întâlnit cu Erdogan la Istanbul, la ceremonia de primire a corvetei cumpărate de România din Turcia. Ce dotări are nava

Președintele României, Nicușor Dan, participă la Istanbul, alături de președintele Republicii Turcia, Recep Tayyip Erdoğan, la ceremonia de acordare a pavilionului pentru nava din clasa HISAR „Contraamiral August Roman”. În discursul său, Nicușor Dan a evidențiat importanța momentului pentru Forțele Navale Române și cooperarea bilaterală în domeniul apărării.

Nicuşor Dan este însoţit la Istanbul de către Cătălin Predoiu, Marius Lazurcă şi Radu Miruţă. Ceremonia a început cu intonarea imnurilor.

La începutul declarațiilor, șeful statului a salutat în limba turcă.

Preşedintele Nicuşor Dan: „Parteneriatul între Turcia şi România este un parteneriat solid”

„E un moment important în evoluţia şi modernizarea Forţelor Navale Române (…) Parteneriatul între Turcia şi România este un parteneriat solid. Trăim în plan internaţional momente tensionate, în care securitatea devine extrem de importantă şi vă mulţumesc pentru parteneriatul solid pe care-l avem pe partea de securitate”, a spus Nicuşor Dan.

Şeful statului va avea şi o întrevedere cu preşedintele Recep Tayyip Erdoğan, pentru a discuta despre priorităţile Parteneriatului Strategic bilateral, securitatea regională şi pregătirea Summitului NATO de la Ankara din 7-8 iulie.

Ce dotări are corveta „Contraamiral August Roman”

Corveta „Contraamiral August Roman” este prima navă modernă care intră în dotarea Forțelor Navale Române în ultimii 35 de ani. „Contraamiral August Roman” este practic o navă de patrulare conform standardelor turcești, dar ea va fi considerată drept „corvetă ușoară” de către marina militară română.

Aceasta are la bază designul corvetelor turcești din clasa „Ada”.

Presa turcă subliniază că, în conformitate cu normele de construcție pentru astfel de nave militare, corveta ușoară care intră în dotarea Forțelor Navale Române e înarmată momentan doar cu armamentul artileristic de la bord. Acest armament standard include un tun naval MKE Denizhan, de 76 mm, un sistem CIWS („Close-In Weapon System” în terminologia NATO) de tunuri antiaeriene cu tragere rapidă „Gokdeniz” 100/35/StA și o pereche de mitraliere Targan, calibrul 12,7 mm, operate remote.

La capitolul senzori și echipamente electronice, corveta e prevăzută cu un radar de căutare CENK 200-N, un radar de control al focului AKREP 100-N și un sistem integrat de comandă și de management al luptei „Yelkovan”.