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Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul

Bianca Dogaru
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Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de FacebookIeri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă.

614 persoane nu au încredere în Adrian Veștea

În cadrul sondajului, oamenii s-au poziționat spre un răspuns negativ. Peste 87% dintre respondenți consideră că Adrian Veștea nu este o soluție pentru criza politică actuală.

Dintre toate persoanele care au răspuns, doar un procent de 11% sunt de acord cu noul premier desemnat de președinte. La polul opus, 2% din totalul respondenților au spus că nu știu.

Veștea, o soluție pentru criza politică?

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după eșecul cu Eugen Tomac, însă vestea i-a luat prin surprindere pe cetățeni.

Interviul realizat de Gândul pe stradă arată că majoritatea românilor nu au nicio idee cine e omul care ar trebui să conducă viitorul Guvern.

„Nu știu, acum am auzit de el. E tot din liberali, deci am o reținere.”

„Am auzit că l-a nominalizat premier, dar nu știu nimic despre el.”

Oamenii au aflat de la televizor despre noul premier desemnat

Trecătorii au recunoscut că au auzit acest nume doar în ziua în care a și fost nominalizat de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.

„Nu, acum l-am văzut la televizor, dar nu-l cunosc.” 

„Nu, nu-mi spune nimic. M-am gândit și eu că l-a propus prim-ministru, dar nu știe nimeni nimic de el.”

Deși majoritatea nu îl cunosc, unii oameni speră ca această decizie să pună capăt blocajului politic.

„Nu-l cunosc, știu că l-a nominalizat, sperăm să fie bine.”

„Într-o duminică a fost numit să facă și el un guvern, să vedem dacă o să reușească. În rest, nu știu nimic despre el.” 

 

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