Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul

Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „Este Adrian Veștea o soluție pentru criza politică?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de Facebook. Ieri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă.
În cadrul sondajului, oamenii s-au poziționat spre un răspuns negativ. Peste 87% dintre respondenți consideră că Adrian Veștea nu este o soluție pentru criza politică actuală.
Dintre toate persoanele care au răspuns, doar un procent de 11% sunt de acord cu noul premier desemnat de președinte. La polul opus, 2% din totalul respondenților au spus că nu știu.
Președintele Nicușor Dan l-a desemnat duminică pe liberalul Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după eșecul cu Eugen Tomac, însă vestea i-a luat prin surprindere pe cetățeni.
Interviul realizat de Gândul pe stradă arată că majoritatea românilor nu au nicio idee cine e omul care ar trebui să conducă viitorul Guvern.
„Nu știu, acum am auzit de el. E tot din liberali, deci am o reținere.”
„Am auzit că l-a nominalizat premier, dar nu știu nimic despre el.”
Trecătorii au recunoscut că au auzit acest nume doar în ziua în care a și fost nominalizat de către președintele Nicușor Dan pentru funcția de premier.
„Nu, acum l-am văzut la televizor, dar nu-l cunosc.”
„Nu, nu-mi spune nimic. M-am gândit și eu că l-a propus prim-ministru, dar nu știe nimeni nimic de el.”
Deși majoritatea nu îl cunosc, unii oameni speră ca această decizie să pună capăt blocajului politic.
„Nu-l cunosc, știu că l-a nominalizat, sperăm să fie bine.”
„Într-o duminică a fost numit să facă și el un guvern, să vedem dacă o să reușească. În rest, nu știu nimic despre el.”