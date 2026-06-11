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Este Eugen Tomac o soluție pentru criza politică? Ce au răspuns românii întrebați de Gândul

Bianca Dogaru
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Gândul a provocat oamenii să răspundă la întrebarea „Reprezintă Eugen Tomac o soluție pentru actuala criză politică?”, în cadrul unui sondaj publicat pe pagina de Facebook. Ieri, am pus aceeași întrebare românilor, pe stradă.

97% dintre români nu au încredere în Tomac

În cadrul sondajului, românii au oferit un verdict decisiv. Doar 3% dintre respondenți cred că Eugen Tomac ar putea fi o soluție pentru criza politică actuală, în timp ce 718 persoane nu au încredere că ar fi potrivit pentru funcția de premier.

Întrebați dacă Eugen Tomac reprezintă o soluție reală pentru ieșirea din actuala criză politică, românii din stradă au oferit răspunsuri împărțite, de la susținere moderată până la replici dure sau ignoranță totală.

Ce spun cetățenii care au încredere în noul premier desemnat

O parte dintre români privesc schimbarea de la Guvern cu optimism.

„Da, este un om mai calculat, mai cu capul pe umeri, eu așa zic,” a transmis unul dintre respondenți.

„Eu cred că da,” a mai completat o persoană. 

Alții cred că, în ciuda defectelor, scena politică actuală nu oferă o variantă mai bună.

„Altul mai bun nu știu să fie momentan. Nu știu dacă este soluția cea mai bună, dar sunt soluții mai proaste decât Eugen Tomac.”

Respingere din motive de neapartenență politică

La polul opus, mulți oameni resping varianta lui Tomac în funcția de premier. Oamenii consideră că nu va putea guverna fără o susținere politică.

„Categoric nu, nu are susținerea nimănui. Ce putere ar putea să aibă el ca să facă ceva?” 

„Nu cred că este o soluție, trebuia să fie un om politic, care să aparțină unui partid, avea mai multă putere,” a spus o altă persoană. 

Dezamăgirea acumulată în ultimii ani din cauza crizelor repetate îi determină pe mulți români să pună o etichetă negativă pe întreaga clasă politică.

„Nu, nu merită. Toți, majoritatea care vin la putere sunt hoți,” a transmis ferm unul dintre respondenți. 

 

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