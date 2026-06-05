Eugen Tomac, prima reacție după explozia dronei de la Constanța: ”Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie”

Premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, joi seara, Eugen Tomac, a postat un mesaj pe pagina sa de Facebook, după incidentul cu drona marină care a explodat în Portul din Constanța. Tomac a punctat că incidentele de securitate au început să se înmulțească în ultima perioadă, alimentând un sentiment de incertitudine în spațiul public.

Tomac: ”Cu cât vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, care să poată gestiona integrat astfel de situații, cu atât mai bine”

Premierul desemnat de Nicușor Dan a transmi că românii ar trebui să aibă încredere că instituțiile statului vor funcționa ”așa cum trebuie” și că singura preocupare este siguranța cetățenilor. În finalul mesajului, Tomac a menționat că dacă vom avea mai repede un Guvern cu puteri depline, astfel de situații vor putea fi gestionate mai repede.

”Ne aflăm într-o perioadă în care incidentele de securitate încep să se înmulțească. În mod natural, ele alimentează un sentiment de incertitudine în spațiul public.

De aceea, este foarte important ca nivelul vigilenței instituțiilor statului să crească la pachet cu asumarea responsabilității din partea factorilor de decizie. Acest lucru trebuie făcut în paralel cu o comunicare mai eficientă și clară, care să nu lase loc apariției unor teorii conspiraționiste.

Românii să aibă încredere că instituțiile vor funcționa așa cum trebuie și că singura preocupare este siguranța cetățenilor noștri. Mă bucură faptul că autoritățile au intervenit pentru izolarea zonei din Portul Constanța și nu au existat victime.