Eugen Tomac, primele declarații după ce s-a retras din funcția de premier desemnat. Cum justifică abandondarea cursei

Într-o primă reacție după retragere, Tomac a afirmat că a încercat să obțină susținerea formațiunilor parlamentare în aceste zile și că a purtat discuții în acest sens, însă nu a găsit susținere în partide. Liderul PMP le-a transmis mulțumiri celor care au acceptat să facă parte din echipa guvernamentală propusă și și-a exprimat speranța că viitorul Cabinet va reuși să obțină sprijinul necesar pentru a fi învestit.

Eugen Tomac: ”Le mulțumesc celor care au acceptat să fie miniștri”

După depunerea mandatului de către Eugen Tomac, președintele a anunțat desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, acesta urmând să încerce formarea unei noi majorități parlamentare și obținerea votului de încredere din Parlament.

„Am plecat în urmă cu zece zile la drum cu convingerea că pot convinge partidele pro europene să îmi dea votul. Am fost rezonabil, deschis, să găsesc susținerea pentru un guvern. Nu am găsit această atitudine la partide și îmi pare rău. Le mulțumesc celor care au acceptat să fie miniștri. Am speranța că nouă cabinet va putea convinge„, a spus Eugen Tomac.