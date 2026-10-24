Europarlamentarul Rareş Bogdan, este al doilea liberal care scrie, sâmbătă, că i-a dezvăluit fostului premier, Ilie Bolojan, de unde ar putea să ia bani ca să nu fie nevoit să mărească taxele şi impozitele românilor.

În cea mai nouă postare a sa, de pe facebook, liderul liberal spune că investiţiile au fost mereu soluţia cea mai la îndemână, însă fostul Bolojan „pur si simplu nu pricepea.”

„Singura șansă a României de a termina dezbaterea infinită despre deficit, strângerea curelei și lipsa banilor pentru plata facturilor sunt investițiile. I-am spus-o și i-am repetat-o lui Ilie Bolojan încă pe când era președinte interimar și apoi premier, dar parcă am vorbit cu pereții! Omul pur si simplu nu pricepea. I-am spus cu martori de vreo 3, 4 ori, în vizitele lui la Bruxelles, să termine odată cu prostiile și să nu mai încerce să „salveze” economia pe spatele pensionarilor, a companiilor românești decapitalizate, a micilor întreprinzători, a proprietarilor de imobile și a tot ce înseamnă inițiativă românească”.

Eurodeputatul mai scrie că i-a detaliat fostului premier chiar şi avantajele pe care le-ar putea avea România, dacă ar reuşi să tragă cât mai multe investiţii străine.

„I-am spus să urmărească scăderea deficitului prin creșterea PIB-ului, deci prin investiții, și i-am enumerat avantajele pe care România le are în această parte a lumii. Americanii și canadienii au interese și zeci de miliarde pentru investit în România. Țările din zona Golfului, Arabia Saudită, Qatar sau Emiratele Arabe Unite (în special Abu Dhabi și Dubai) au investit în ultimii 2 ani zeci de miliarde în regiune și continuă investițiile, după cum se poate vedea în articolul prezentat. 7.5 mld în Ungaria, 6 + 3 mld în Serbia, 5.5 mld în Cehia, acum 15 mld anunțate pentru Grecia. Au mai alocat, acum vreo 3 ani, vreo 4 miliarde pentru România, din care au reușit să pună la treabă efectiv sub 500 de milioane, restul de 3,5 mld returnându-i după un an în care banii au așteptat investiții care nu se mai deblocau”.

Rareş Bogdan: „Vreau să cred că, dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard(..), noul guvern va avea capacitatea să înţeleagă”

Rareş Bogdan mai spune că oamenii de afaceri din Emiratele Arabe, „văd România ca pe o zonă emergentă sigură” şi recomandă actualului guvern „să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe”.

„Cu toate astea, atât Emiratele, cât și restul investitorilor din Golf, alături de americani, canadieni, britanici și diverse state europene sau (din nou) India văd România ca pe o zonă emergentă sigură, cu un potențial uriaș în zona energiei, agriculturii, hidrocarburilor și metalelor neferoase. Plus ca producător de oțel în perspectiva reconstrucției Ucrainei. Vreau să cred că dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard total și nu a înțeles rolul investițiilor străine în creșterea PIB și a nivelului de trai și dezvoltarea României (căzute de la 3,4 mld anual la 700 de milioane, în mandatul lui), noul guvern va avea capacitatea, prin Luca Niculescu, să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe, lucrative, pe teritoriul României.”

Rareş Bogdan mai spune că şi-ar fi dorit ca sugestiile sale să fie puse în practică de un guvern liberal, însă s-ar mulţumi şi doar cu faptul că ar reuşi cineva să ducă la îndeplinire aceste obiective.