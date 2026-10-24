Prima pagină » Actualitate » Rareş Bogdan, noi reproșuri pentru Ilie Bolojan: “am vorbit cu pereții/omul pur și simplu nu pricepea”. Ce îi recomandă premierului Luca Niculescu

Rareş Bogdan, noi reproșuri pentru Ilie Bolojan: “am vorbit cu pereții/omul pur și simplu nu pricepea”. Ce îi recomandă premierului Luca Niculescu

Luiza Dobrescu
Rareş Bogdan, noi reproșuri pentru Ilie Bolojan: “am vorbit cu pereții/omul pur și simplu nu pricepea”. Ce îi recomandă premierului Luca Niculescu
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Europarlamentarul Rareş Bogdan, este al doilea liberal care scrie, sâmbătă, că i-a dezvăluit fostului premier, Ilie Bolojan, de unde ar putea să ia bani ca să nu fie nevoit să mărească taxele şi impozitele românilor.

În cea mai nouă postare a sa, de pe facebook, liderul liberal spune că investiţiile au fost mereu soluţia cea mai la îndemână, însă fostul Bolojan „pur si simplu nu pricepea.”

„Singura șansă a României de a termina dezbaterea infinită despre deficit, strângerea curelei și lipsa banilor pentru plata facturilor sunt investițiile.

I-am spus-o și i-am repetat-o lui Ilie Bolojan încă pe când era președinte interimar și apoi premier, dar parcă am vorbit cu pereții! Omul pur si simplu nu pricepea.

I-am spus cu martori de vreo 3, 4 ori, în vizitele lui la Bruxelles, să termine odată cu prostiile și să nu mai încerce să „salveze” economia pe spatele pensionarilor, a companiilor românești decapitalizate, a micilor întreprinzători, a proprietarilor de imobile și a tot ce înseamnă inițiativă românească”.

Eurodeputatul mai scrie că i-a detaliat fostului premier chiar şi avantajele pe care le-ar putea avea România, dacă ar reuşi să tragă cât mai multe investiţii străine.

„I-am spus să urmărească scăderea deficitului prin creșterea PIB-ului, deci prin investiții, și i-am enumerat avantajele pe care România le are în această parte a lumii.

Americanii și canadienii au interese și zeci de miliarde pentru investit în România. Țările din zona Golfului, Arabia Saudită, Qatar sau Emiratele Arabe Unite (în special Abu Dhabi și Dubai) au investit în ultimii 2 ani zeci de miliarde în regiune și continuă investițiile, după cum se poate vedea în articolul prezentat. 7.5 mld în Ungaria, 6 + 3 mld în Serbia, 5.5 mld în Cehia, acum 15 mld anunțate pentru Grecia.

Au mai alocat, acum vreo 3 ani, vreo 4 miliarde pentru România, din care au reușit să pună la treabă efectiv sub 500 de milioane, restul de 3,5 mld returnându-i după un an în care banii au așteptat investiții care nu se mai deblocau”.

Rareş Bogdan: „Vreau să cred că, dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard(..), noul guvern va avea capacitatea să înţeleagă”

Rareş Bogdan mai spune că oamenii de afaceri din Emiratele Arabe, „văd România ca pe o zonă emergentă sigură” şi recomandă actualului guvern „să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe”.

„Cu toate astea, atât Emiratele, cât și restul investitorilor din Golf, alături de americani, canadieni, britanici și diverse state europene sau (din nou) India văd România ca pe o zonă emergentă sigură, cu un potențial uriaș în zona energiei, agriculturii, hidrocarburilor și metalelor neferoase.

Plus ca producător de oțel în perspectiva reconstrucției Ucrainei. Vreau să cred că dacă Ilie Bolojan a dat-o de gard total și nu a înțeles rolul investițiilor străine în creșterea PIB și a nivelului de trai și dezvoltarea României (căzute de la 3,4 mld anual la 700 de milioane, în mandatul lui), noul guvern va avea capacitatea, prin Luca Niculescu, să înțeleagă că unica șansă a noastră este deschiderea țării spre investiții directe, lucrative, pe teritoriul României.”

Rareş Bogdan mai spune că şi-ar fi dorit ca sugestiile sale să fie puse în practică de un guvern liberal, însă s-ar mulţumi şi doar cu faptul că ar reuşi cineva să ducă la îndeplinire aceste obiective.

„Avem un premier care, în ultimii 3 ani, a fost preocupat activ de aderarea României la OCDE. Intrarea țării noastre în această organizație este garanția că va juca în prima ligă economică a lumii, unde banii publici sunt cheltuiți transparent, legile oferă predictibilitate, iar investitorii au garanții că își pot plasa capitalul fără să se teamă de instabilitate și corupție. Sper sincer ca măcar Luca Niculescu să înțeleagă rolul investițiilor în stabilizarea și apoi prosperitatea României!

P.S. Mi-ar fi plăcut ca toate acestea să le realizeze o componentă liberală a guvernării. Dar până la urmă mă interesează ca țara noastră să prospere și românii să o ducă mai bine, indiferent de capacitatea partidelor de adaptabilitate la noile provocări și lumea cea nouă. România trebuie să meargă înainte. Cu sau fără partide vechi. Italia este un exemplu bun”.

Comentarii 1
  • Pataki Csaba

    Încep să râd deja când aud și văd cât de mulți politicieni și analiști știu cum să redreseze economia României toți sau majoritatea spun că statul trebuie să investească, dar parcă nu mai suntem în comunism și în ce a investit statul s-au dus în cutiile de pantofi sau conturile din paradisurile fiscale iar domnul Rareș are cel mai mic cuvânt de spus, s-a fofilat și a lins să ajungă europarlamentar, dar de data asta a tras lozul necâstigator și ar trebui să zboare din PNL, alaturi de Anca este locul lui!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

BANI Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
18:13
Cât o să coste un kilogram de carne de porc de Crăciun. Avertismentul proprietarilor de carmangerii
FLASH NEWS Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
17:51
Mesajul ministrului Dan Neculăescu pentru omologul francez. Franţa sprijină România cu capabilităţi militare de apărare la Marea Neagră
EXCLUSIV Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
17:30
Americanii au început deja să voteze pentru „midterms”, alegerile în care Trump își joacă majoritatea în Congres. Corespondentul Gândul în SUA, Corina Drăgotescu, prezintă imagini exclusive cu secția de votare unde localnicii vin și cu Tesla Cybertruck pentru a-și alege favoriții
NEWS ALERT Cât de mari sunt crăpăturile în apartamentele din blocul evacuat sâmbătă. „E din ce în ce mai grav, fisura s-a mărit după cutremurul de 4,8 grade de luni”
16:35
Cât de mari sunt crăpăturile în apartamentele din blocul evacuat sâmbătă. „E din ce în ce mai grav, fisura s-a mărit după cutremurul de 4,8 grade de luni”
BANI Cât a cerut un instalator pentru a repara un boiler. Femeia care l-a chemat a avut un șoc, deși intervenția a durat doar 25 de minute
16:30
Cât a cerut un instalator pentru a repara un boiler. Femeia care l-a chemat a avut un șoc, deși intervenția a durat doar 25 de minute
EXCLUSIV Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
15:15
Ministrul Mediului, Natalia Intotero, a aflat de la meteorologi că aceştia merg pe jos şi 2 zile, prin zăpadă, pe munte, ca să citească informaţiile meteo
Mediafax
Scenariu de coșmar! Băncile se pregătesc pentru dezastrul provocat de inteligența artificială
Digi24
Cine sunt cei mai bogați miniștri din noul Guvern și ce avere are premierul Luca Niculescu
Cancan.ro
Avem prima REACȚIE a Claudiei Ion după ce l-a lovit pe Eduard Vlădescu: Totul a pornit de la nişte...
Prosport.ro
Mitică Dragomir, milionar din imobiliare: „În Pipera, nici acum, când nu cumpără nimeni, nu se vinde metrul pătrat sub 3.000 de euro”
Adevarul
Silicon Valley preia puterea, Rusia exploatează haosul. Nouă tactică a Kremlinului, dezvăluită de românul care predă diplomație la Oxford
Mediafax
Șase cățeluși din Finlanda au cucerit MILIOANE de oameni. Conceptul neobișnuit care îi relaxează și pe străini
Click
Scandal după podcastul Mihaelei Tatu! A corectat-o pe Minodora, iar internetul a explodat: „Nu am mai putut să mă uit”
Digi24
EXCLUSIV Ce spune Ilie Bolojan despre posibilitatea unor noi creșteri de taxe anul viitor și deficitul bugetar
Cancan.ro
Claudia Ion și ispita-pilot, scandal monstru într-un club din Timișoara! Fosta lui Mocăniță l-a altoit, în văzul tuturor
Ce se întâmplă doctore
8 greșeli frecvente pe care să le eviți dacă iei medicamente pe termen lung
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Descopera.ro
Fenomen bizar detectat în spațiul cosmic!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Cum zăpăcești o blondă? – O pui într-o ...
Descopera.ro
Un microscop revoluționar ar putea dezvălui mecanismele ascunse ale vieții
Mediafax Italia
Bagaje GRATUITE în avion din 2027: reguli noi pentru Ryanair și Wizz Air
Mediafax Spania
Se anunță UN CUTREMUR PUTERNIC?! Ce arată noua hartă a riscului seismic
FLASH NEWS Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
18:44
Ministerul Afacerilor Interne avertizează: Fermierii sunt instigați la proteste de amploare. Instituția asigură că principalele cerințe au fost soluționate
TENSIUNI Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
18:25
Netanyahu autorizează sprijinirea Argentinei pentru revendicarea Insulelor Falkland. Tensiunile dintre Israel și Regatul Unit se amplifică
FLASH NEWS Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
18:13
Liderul nord-coreean Kim Jong Un, vizită surpriză în China. A traversat podul, recent construit, care leagă cele două țări
ECONOMIE Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
17:58
Ilie Bolojan avertizează că problemele economice ale României nu dispar odată cu schimbarea Guvernului. Ce riscă țara dacă nu sunt menținute echilibrele bugetare
CONTROVERSĂ Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
17:52
Axios: Serviciile secrete din SUA avertizează că Iranul plănuiește să atace diplomați americani din întreaga lume
FLASH NEWS Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii
17:00
Proteste în Spania: zeci de mii de oameni au ieșit în stradă la Madrid pentru apărarea sistemului public de pensii

Cele mai noi

Trimite acest link pe