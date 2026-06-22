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Cum au ajuns să facă război cele mai violente clanuri din Ardeal. Plănuiau să construiască o dronă explozivă

Andrei Dumitrescu
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Doru Moldoveanu, unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din Arad a povestit, în cadrul emisiunii Martorii, difuzată pe canalul Gândul, cum a intrat în război cu mebrii unui clan orădean și cum s-a ajuns ca aceștia din urmă să-i rănească copiii în contextul unui atac comis pe timp de noapte.

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Bărbatul a explicat și care a fost miza din spatele acestui incident grav, față de care, cu toate că nu a depus plângere, autoritățile s-au autosesizat iar rivalul său, Romi Neguș, a ajuns în arest.

Filmul atacului

Polițiștii arădeni au intrat în alertă după ce, în noaptea de 27 spre 28 august 2025, cinci persoane au aruncat cu sticle pline, de bere și de șampanie, în ferestrele casei lui Mihai Moisa, zis Doru Moldoveanu, unul dintre cei mai temuți lideri interlopi din oraș, după care au fugit.

Doru Moldoveanu (primul din stânga) este unul dintre cei mai titrați luptători din Arad

Cu toate că cei trei copii ai bărbatului au suferit răni, dintre care cel mai grav a fost băiețelul în vârstă de cinci ani, Doru Moldoveanu a refuzat să depună reclamație.

Acesta a fost al doilea atac nocturn care l-a vizat de Moldoveanu, în condițiile în care nu cu multe luni înainte, persoane necunoscute îi spărseseră și unul dintre geamurile mașinii.

În spatele acestor acte de vandalism s-au aflat membrii clanului Neguș din Oradea, în frunte cu Romulus Markovics, zis Romi. De altfel, Romi Neguș i-a și trimis lui Doru Moldoveanu, mai multe mesaje în care îl anunța că, dacă nu ar fi fost „o zi ploioasă”, i-ar fi dat foc la casă.

Pe de altă parte, din documentele depuse la dosar de către procurori, reiese ca Romi Negus ar fi căutat pe internet indicații cu privire la realizarea unei drone explozive.

Doru Moldoveanu a explicat, la Martorii, cronologia acestui conflict și care a fost adevăratul motiv care a generat atacul cu sticle vara anului trecut.

Sandu Lungu, mărul discordiei

Acesta a spus că prima lui interacțiune cu Romi Neguș a avut loc cu ani în urmă, după ce faimosul luptător Sandu Lungu a anunțat că oferă o sumă de bani sportivilor care rezistă cu el în cușca de MMA.

Atunci, Doru Moldoveanu  a lansat o provocare, iar Neguș ar fi simțit nevoia să ia atitudine și a menționat pe o platformă de socializare că „niciun șmecher nu poate să-l bată pe Sandu Lungu”. Mai mult, Romi Neguș l-a provocat el însuși pe Moldoveanu, care este, totodată, practicant al sporturilor de contact la nivel profesionist.

Ulterior, liderul interlop din Oradea a mers la Arad, acasă la Doru Moldoveanu, unde și-ar fi retras cuvintele. Moldoveanu a povestit la Martorii că, în acest context, i-ar fi atras atenția lui Neguș cu privire la afirmațiile nepotrivite pe care le-a lansat, dar, chiar și așa, la finalul discuției, s-ar fi despărțit în bune relații.

Scandal cu Adrian Corduneanu

O dovadă în acest sens este și faptul că Romi Neguș l-a invitat apoi la Oradea, la o petrecere pe care o organizase cu ocazia zilei sale de naștere.

„A făcut o petrecere cu dar. Dădeai bani ca la botez. Nici n-am mai pomenit așa ceva”, a spus, la Martorii, Mihai Moisa, alias Doru Moldoveanu.

În perioada în care cei doi erau prieteni, Moldoveanu l-a provocat, pentru o luptă în promoția RXF, pe liderul interlop ieșean Adrian Corduneanu. Pe acest fond, Romi Neguș a intervenit public și l-a provocat la rândul lui pe Corduneanu, motiv pentru care acesta din urmă s-a apucat să-i înjure pe amândoi prin intermediul unor postări pe platforma TikTok.

Moldoveanu: „Lui Neguș i-a fost frică să se bată cu mine”

Deranjat de situație, Neguș a dat vina pe Doru Moldoveanu. Mai mult, l-a și provocat la luptă.

„Inițial nici nu l-am băgat în seamă. Nu mi s-a părut normal să mă bat cu un prieten”, a explicat Moldoveanu la Martorii.

Problemele au început, însă, după ce meciul dintre Doru Moldoveanu și Romi Neguș a devenit realitate și a fost stabilit, printr-un contract cu promoția RXF, pentru data de 30 septembrie 2025.

„Voiam să-l bat foarte rău, iar el știa că nu are nicio șansă în fața mea. Așa că mi-a atacat casa și copiii ca să meargă la pușcărie cu capul sus, iar meciul să nu mai aibă loc.

Vreau să spun că, deși mi-a rănit copiii, nu am depus plângere la Poliție, iar arestarea lui și a celor care l-au însoțit are legătură strict cu faptul că autoritățile s-au sesizat din oficiu”, a explicat Doru Moldoveanu.

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