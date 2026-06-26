Experții sunt de acord: acesta va fi anul în care inteligența artificială nu va mai avea nevoie de oameni pentru a funcționa

În ciuda beneficiilor pe care le oferă, mulți consideră că inteligența artificială poate fi și o amenințare, scrie El Economista.

În general, lumea este încântată de Inteligența Artificială și de instrumentele și facilitățile pe care le oferă. Cu toate acestea, ca societate, suntem, de asemenea, oarecum sceptici cu privire la modul în care se dezvoltă această tehnologie și există o anumită teamă cu privire la momentul în care IA va deveni autonomă și nu va mai necesita intervenție umană pentru a funcționa.

În mai puțin de doi ani de când IA a luat avânt și a devenit tehnologia momentului, am fost martori la progrese și beneficii semnificative. Totuși, s-au putut întrezări și potențialele pericole, învățând că nestabilirea unor parametri pentru această tehnologie ar putea fi riscantă.

Experții și personalitățile din industrie au avertizat în repetate rânduri cu privire la pericolele reprezentate de IA autonomă – sisteme capabile să raționeze și să acționeze fără comenzi umane. În timp ce mulți încearcă să-i liniștească pe alții că un astfel de scenariu este încă departe, evoluția rapidă și constantă a tehnologiei sugerează că, în realitate, s-ar putea să nu mai avem atât de mult timp, scrie sursa citată.

Tocmai acesta este punctul de vedere subliniat de Ben Goertzel – CEO al SingularityNET și doctor la Universitatea Temple – care observă că, având în vedere adoptarea pe scară largă a tehnologiei până în prezent și perspectivele sale promițătoare de viitor, „nu există semne de încetinire a creșterii IA”.

IA este mult mai inteligentă și mai capabilă decât era acum un an, iar această dezvoltare incredibilă nu dă semne că se va opri. Astfel, Goertzel prezice că, înainte de 2032, IA va deveni complet autonomă, nemaiavând nevoie de intervenție umană pentru a funcționa.

Expertul estimează că acest lucru va deveni realitate în următorii trei până la șase ani, deși nu ajunge să prezică potențialele consecințe. Mai mult, pe măsură ce dezvoltarea IA se accelerează, autoritățile și-au intensificat eforturile de reglementare. UE, în special, acționează rapid pentru a reglementa tehnologia, urmărind să se asigure că nici acum, nici în 2032 nu reprezintă o amenințare pentru rasa umană.