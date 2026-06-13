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Explozie provocată de o trotinetă electrică într-un bloc din Timișoara. Trei răniți și peste 40 de persoane evacuate

Explozie provocată de o trotinetă electrică într-un bloc din Timișoara. Trei răniți și peste 40 de persoane evacuate
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Sursa foto: Facebook/Ambulanța - Imagine cu rol ilustrativ
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Trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, iar zeci de locatari au fost evacuați sâmbătă dimineață după o explozie urmată de incendiu într-un apartament aflat la parterul unui bloc din Timișoara. Primele informații indică faptul că incidentul ar fi fost provocat de o trotinetă electrică.

Explozia a avut loc într-un apartament de la parter

Potrivit reprezentanților ISU Timiș, intervenția a fost solicitată în jurul orei 05:50, după ce într-un apartament situat pe strada Versului din Timișoara s-a produs o explozie urmată de incendiu.

Locuința afectată se află la parterul unui imobil cu patru etaje. Pompierii au reușit să stingă rapid incendiul, iar ulterior au intervenit pentru evacuarea fumului și ventilarea casei scării.

Trei persoane au primit îngrijiri medicale

În urma incidentului, trei adulți au fost evaluați și tratați la fața locului de echipajele medicale. Toți erau conștienți și cooperanți în momentul intervenției.

Autoritățile nu au anunțat, până în prezent, transportarea acestora la spital.

Peste 40 de locatari au fost evacuați

Din cauza riscului generat de explozie și de fumul dens, 43 de persoane s-au autoevacuat sau au fost evacuate de pompieri din blocul afectat.

La intervenție au participat echipaje din cadrul Detașamentului 1 și Detașamentului 2 de Pompieri Timișoara, cu autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenție și comandă, un echipaj SMURD, echipajul CBRN, o autospecială pentru transport victime multiple și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Conform informațiilor preliminare, explozia ar fi fost provocată de o trotinetă electrică aflată în apartament. Cauza exactă a producerii incidentului urmează să fie stabilită de specialiști în urma cercetărilor desfășurate la fața locului.

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