Facebook și Instagram au picat brusc. Probleme raportate de utilizatori la toate platformele Meta

Rețelele sociale Facebook și Instagram au picat total astăzi, după o întrerupere a serviciului. Problemele au fost semnalate pe downdetector.ro.

Aplicațiile Facebook și Instagram s-au oprit brusc, iar milioane de oameni au rămas complet blocați în online, după ce o defecțiune tehnică a deconectat utilizatorii din întreaga lume.

Probleme raportate la nivel mondial

Potrivit serviciului Down for Everyone or Just Me, problemele au fost detectate recent, iar raportările venite de la utilizatori indicau dificultăți în România, Canada, Regatul Unit, Statele Unite, Filipine, Bulgaria, Polonia și Emiratele Arabe Unite. Cele mai multe sesizări vizau imposibilitatea de a accesa Facebook, erori la încărcarea paginii și probleme de autentificare.

Meta nu a anunțat public cauza exactă a incidentului și nici un termen estimat pentru revenirea completă a serviciului.

Incidentul vine după o altă întrerupere notabilă, în martie 2026, când Facebook a fost afectat timp scurt, iar Downdetector a înregistrat peste 11.000 de raportări la vârful problemelor.