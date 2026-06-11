Alertă de fenomene meteo extreme. Codul portocaliu face deja prăpăd în Moldova: ploi torențiale, viituri, grindină de mari dimensiuni

Un cod portocaliu și unul roșu de vreme extremă au lovit astăzi Moldova, iar în satul Cucuieți din Bacău a apărut deja o viitură puternică. Meteorologii avertizează că vin ploi torențiale și vijelii cu vânt de 90 de kilometri pe oră.

Apa curge cu putere pe străzile din Bacău

Ploile torențiale au început deja să facă prăpăd în județul Bacău. În localitatea Cucuieți, apa a căzut în cantități uriașe.

În acest timp, în orașul Onești s-au strâns nori negri pe cer și se apropie o furtună uriașă. Oamenii au primit mesaje RO-Alert pe telefoane și sunt sfătuiți să rămână în case.

Grindină uriașă și alertă maximă în Suceava

Situația este și mai gravă în județul Suceava, unde autoritățile au emis un cod roșu de alertă maximă. Furtuna a adus bucăți de gheață mai mari de 4 centimetri și vânt puternic care poate distruge acoperișuri.

Cod portocaliu emis de ANM: vijelii și grindină, ploi torențiale, cantități mari de apă

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a oferit și alte detalii despre evoluția vremii în cursul zilei de joi, 11 iunie 2026.