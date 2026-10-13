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Fiica edilului din Podu Iloaiei și-a deschis spălătorie auto lângă Drumul European 583, fără să aibă autorizație de la Direcția de Drumuri și Poduri

Fiica edilului din Podu Iloaiei și-a deschis spălătorie auto lângă Drumul European 583, fără să aibă autorizație de la Direcția de Drumuri și Poduri
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Firma administrată de fiica primarului din Podu Iloaiei a inaugurat o spălătorie auto la marginea DE 583, chiar la intrarea în oraș, scrie Ziarul de Iași.

Spălătorie auto self-service inaugurată ilegal pe DN 28 la Podu Iloaiei

Societatea AUI Bubble SRL, administrată de Alexandra Ioana Alexa, nu are însă toate avizele necesare pentru o asemenea afacere.

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DRDP Iași nu a emis până la ora redactării acestui material autorizația pentru accesul din DE 583 (DN 28) firmei acesteia.

Fără acest aviz, afacerea nu poate funcționa legal.

Autorizație de la primărie înaintea cererii de aviz depuse la DRDP Iași

Primăria condusă de tatăl său a eliberat însă autorizația de construire cu o lună înainte ca firma să depună cererea la DRDP. Primarul a susținut că nu era nevoie de autorizația de la Drumurile Naționale pentru construire.„Autorizația de construcție este limitată de o anumită distanță de axul șoselei, iar autorizația de acces e cu totul altceva”, a transmis primarul (n.r.-din partea PNL) din Podu Iloaiei. În schimb, șefii Drumurilor Naționale au arătat că pentru ca această afacere să funcționeze legal era nevoie și de avizul instituției.

„Se vor sesiza, după caz, Inspectoratul de Stat în Construcții, Primăria orașului Podu Iloaiei și Poliția Rutieră, în vederea verificării aspectelor care intră în competența acestora”, a susținut Ovidiu Laicu, directorul DRDP Iași. Laicu este fost consilier local în cadrul Consiliului Local Iași din partea PSD.

Andreea Ionela Alexa, fiica edilului din orașul Podu Iloaiei, a deschis la finalul săptămânii trecute, spălătoria auto construită la intrarea în oraș. Spălătoria este deținută de firma AUI Bubble SRL, înființată în luna iulie 2025 cu obiect de activitate „repararea și întreținerea autovehiculelor”. De mai multe luni, pe un teren de 840 mp închiriat de la familia fostului primar Petru Baciu, firma AUI Bubble SRL a demarat afacerea cu spălătoria. Autorizația pentru firma fiicei ar fi fost emisă de primăria condusă de tată în luna iulie a acestui an. Asta deși, la acel moment, firma AUI Bubble SRL, ar fi trebuit să dețină toate avizele necesare pentru ca lucrurile să fie în regulă.

La acel moment, AUI Bubble SRL nu avea avizul DRDP Iași, pe care nu l-a obținut nici după ce a deschis oficial spălătoria. Și cu toate aestea, primaria condusă de tată a eliberat avizul pentru firma fiicei. Afacerea se întinde pe câteva zeci de metri pe partea dreaptă la intrarea în orașul Podu Iloaiei dinspre municipiul Iași, în zona DN 28, la km 48+945 până la 48+982. Spălătoria fiicei edilului a avut inaugurarea oficială sâmbătă, 10 octombrie 2026.

Detalii despre firma AUI Bubble SRL

AUI Bubble SRL a fost înființată în iulie 2025. Firma funcționează la aceeași adresă cu o altă societatea familiei, Alexa Ana Construct, firmă administrată de Ionela Alexa, mama Andreei.

Societatea AUI Bubble SRL ar fi primit autorizația de la Primăria Podu Iloaiei în 23 iulie 2026. Firma a depus însă cerere la DRDP abia pe 27 august 2026, la o lună după ce deja avea documentul primit de la Primărie. Societatea a solicitat aviz pentru construire spălătorie auto self-service și branșament utilități”. În acest caz, legea arată expres că este nevoie de acordul administratorului drumului pentru a se putea emite autorizația de construire.

AUI Bubble SRL nu a obținut avizul DRDP Iași, deoarece documentația depusă inițial a fost declarată neconformă. La 4 septembrie 2026, SDN Iași a solicitat modificări privind accesul rutier, construirea unui trotuar, corectarea pozițiilor kilometrice și realizarea marcajelor rutiere. Până în prezent, firma nu a depus documente care să demonstreze îndeplinirea cerințelor, deși spălătoria auto a fost deja deschisă și desfășoară activitate comercială.

Șeful Direcției de Drumuri a anunțat că va sesiza instituțiile responsabile de siguranța drumurilor și construcțiilor dacă se va constata că afacerea familiei Alexa nu are toate autorizațiile necesare.

„Ziarul de Iași” a luat legătura cu Andreea Ionela Alexa, fiica primarului, pentru a preciza cum a deschis afacerea fără a avea toate avizele. Aceasta refuzat însă dialogul cu reporterul publicației.

În schimb, primarul Ioan Alexa a încercat inițial să evite explicațiile.

„Nu am inaugurat eu nicio spălătorie. Dacă o societate comercială sau altcineva deschide o afacere nu cred că trebuie să știu eu. Nu am de unde să vă dau e informațiile acestea. Vorbiți la Drumurile Naționale și la acea societate”, a spus Ioan Alexa.

Ulterior, după ce i s-a arătat că e vorba de fiica sa, edilul a căutat să explice că autorizația de construire e una și cel de acces de la Drumurile Naționale e cu totul altceva. Asta deși firma fiicei a depus actele la DRDP pentru obținere aviz construire după ce a primit autorizația de la primărie.

Legăturile de afaceri: Proiectantul spălătoriei are contracte publice cu Primăria

Proiectul spălătoriei auto a fost realizat de YDA Proiect Consulting SRL Iași, firmă administrată de Andrei Ștefan Sticea, care a avut contracte directe și cu Primăria condusă de Ioan Alexa. În luna mai a acestui an, societatea a încheiat un contract cu administrația locală, în valoare de 23.000 de lei, fără TVA, pentru o expertiză tehnică și studii de teren vizând școala primară din oraș.

Sursa foto: Ziarul de Iași

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