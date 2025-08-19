Prima pagină » Actualitate » Bărbatul care a furat o mașină dintr-o spălătorie din București, i-a montat alte numere și a condus-o fără permis, a fost REȚINUT

Bianca Dogaru
19 aug. 2025, 18:14, Actualitate
Un bărbat de 38 de ani a fost reținut după ce a furat o mașină dintr-o spălătorie din Sectorul 2 al Capitalei, i-a montat alte numere de înmatriculare și a condus-o întreaga zi, deși nu avea permis de conducere, potrivit Mediafax.

Poliţiştii Direcției Generale de Poliţie a Municipiului București – Secția 28 Poliție au reținut, luni, un bărbat în vârstă de 38 de ani, cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, punerea în circulație pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat, punerea în circulație a unui autovehicul cu număre false de înmatriculare și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Polițiștii au fost alertați de un bărbat care a sunat la 112 pentru a reclama faptul că mașina sa neînmatriculată a fost furată din spălătoria unde o lăsase staționată. Din cercetările efectuate de autorități, autoturismul a fost furat în decursul zilei de duminică, de către un bărbat de 38 de ani. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 19.000 de euro.

De asemenea, bărbatul ar fi furat și un set de plăcuțe de înmatriculare cu numere provizorii, din interiorul spălătoriei auto, pe care le-a montat pe autoturism. După comiterea faptei, acesta ar fi condus mașina pe mai multe artere ale Capitalei, deși nu deținea un permis de conducere.

Bărbatul a fost depistat și dus la audieri, ulterior fiind reținut pentru 24 de ore. Acesta urmează să fie prezentat magistraților, cu propunere legală. Prejudiciul a fost recuperat, iar cercetările sunt continuate de către polițiștii Secției 28 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Surse foto: Profimedia

