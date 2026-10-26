Fiul lui Tudorel Toader nu va mai putea preda în cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, chiar dacă măsura arestării preventive va fi anulată. Ce spune rectorul

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, va avea interdicție să desfășoare activități didactice în cadrul Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, chiar dacă măsura arestării preventive va fi anulată. Acesta este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra a două studente. Tatăl său, Tudorel Toader, și avocata Andreea Urda nu vor mai lucra cu studenții din anul IV, pentru a evita contactul cu posibile victime sau martori.

Rectorul Liviu George Maha a spus că această decizie a fost luată de conducerea Facultăţii de Drept din cadrul universităţii. După suspendarea contractului de muncă al lectorului, cursurile acestuia au fost preluate de alți profesori, pentru ca studenții să nu fie afectați. Totodată, Tudorel Toader și avocata Andreea Urda nu vor mai desfășura activități cu studenții din anul IV.

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Alexandru Toader nu va mai putea preda în cadrul universității

„A fost decisă interdicţia de a desfăşura activităţi didactice indiferent de evoluţia cazului. Chiar dacă instanţa superioară va anula decizia arestului preventiv şi se va trece la o altă măsură Alexandru Toader nu va mai intra la ore.

Pentru că s-au plasat într-o poziţie de incompatibilitate, atât domnul profesor Tudorel Toader, cât şi doamna Andreea Urda nu vor mai desfăşura activităţi la anul patru, tocmai pentru a evita intrarea în contact cu potenţiale victime sau martori şi a fi afectată activitatea didactică şi cea de evaluare. Vor rămâne cu activităţi la şcoala doctorală şi la extensiile universităţii, precum cele de la Bălţi sau de la Focşani”, a explicat rectorul Liviu George Maha, arată News.ro.

Universitatea încurajează studentele care au renunțat la facultate din astfel de motive să își reia studiile. Raportul Comisiei de Etică în cazul Alexandru Toader nu este finalizat, însă unele documente au fost trimise anchetatorilor.

„Comisia de Etică a realizat foarte multe audieri şi acte procedurale. Volumul de muncă a fost important. Universitatea a stat la dispoziţa celor care fac ancheta penală şi a transmis documentele solicitate. Am fost solicitaţi cu documente care ţin de şcolaritate, iar de la comisia de etică au fost cerute documente cu referire strictă la acest caz”, a adăugat rectorul Liviu George Maha.

Rectorul a subliniat că universitatea nu tolerează astfel de cazuri. În perioada următoare, conducerea Facultății de Drept va discuta cu studenții pentru a identifica problemele și propunerile acestora.

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Lectorul este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă de agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Două studente îl acuză că le-ar fi hărțuit sexual după ce au picat un examen. Ancheta a început în toamna trecută, după o investigație publicată de Reporter de Iași.