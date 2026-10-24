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Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Cuza Iași”, după ce a fost arestat pentru viol. Anunțul instituției

Ruxandra Radulescu
Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea
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Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost suspendat de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, unde ocupa funcția de lector al Facultății de Drept, după ce a fost arestat preventiv pentru 30 de zile într-un dosar în care este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală şi folosirea funcţiei în scop sexual.

Conducerea universităţii precizează, într-un comunicat postat pe Facebook, că suspendarea contractului intervine automat în urma deciziei instanţei şi anunţă că luni dimineaţă va avea loc o şedinţă a Consiliului Facultăţii de Drept pentru stabilirea măsurilor necesare astfel încât activitatea didactică să nu fie afectată.

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a transmis sâmbătă seară că îşi reafirmă angajamentul „ferm” pentru respectarea standardelor de etică universitară şi menţinerea calităţii procesului de învăţământ.

Instituţia îi încurajează, totodată, pe studenţi să sesizeze orice abatere de la etica universitară, inclusiv cazurile legate de hărţuire sexuală sau acţiuni asociate acestui domeniu.

„Dată fiind decizia de astăzi a instanţei în ceea ce priveşte arestul preventiv, trebuie precizat faptul că o astfel de situaţie atrage automat suspendarea contractului de muncă. În consecinţă, a fost convocată, pentru luni dimineaţă, o şedinţă a Consiliului Facultăţii de Drept, în care vor fi identificate măsurile care trebuie aplicate imediat pentru ca activitatea didactică să nu fie afectată negativ”, transmite universitatea ieşeană.

Fiul fostului ministru al Justiției, arestat pentru 30 de zile

Ionuț Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a fost arestat preventiv pentru 30 zile de Curtea de Apel Iași. Cu o zi în urmă, Alexandru Toader fusese reținut pentru 24 de ore.

Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, pentru infracțiunea de viol în formă continuată. Decizia nu este definitivă.

Cercetat pentru viol și agresiune sexuală

În cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual, fapte presupus a fi fost comise în raporturile inculpatului cu mai multe studente ale instituției de învățământ superior.

Din probatoriul administrat până în prezent a rezultat suspiciunea că inculpatul, profitând de autoritatea conferită de funcția didactică și de poziția de superioritate în raport cu studentele ar fi comis faptele care alcătuiesc obiectul prezentei cauze.

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