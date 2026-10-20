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Florin Manole, ministrul desemnat al Muncii, anunță eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru mame, în 2027

Florin Manole, ministrul desemnat al Muncii, anunță eliminarea contribuției la asigurările sociale de sănătate pentru mame, în 2027
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Florin Manole, ministrul desemnat al Muncii, a precizat că va fi eliminată contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) pentru mame, de la începutul anului viitor. Florin Manole, propunerea PSD pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, care a primit aviz favorabil azi, în urma audierilor, a spus că măsura are un impact bugetar de peste 500 de milioane de lei, care ar urma să fie acoperit din economii.

„În programul de guvernare este prinsă eliminarea CASS la indemnizația pentru creșterea copilului. Acest lucru se va întâmpla de la începutul anului viitor, imediat după ce vom identifica în colaborare cu Ministerul de Finanțe care să fie din economii la buget care să compenseze impactul acestei măsuri. Este vorba de peste 500 milioane lei. Dar da, CASS pentru mame va fi eliminat la începutul anului viitor”, a spus Florin Manole, la audierile din Parlament.

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Florin Manole, ministrul desemnat al Muncii.

CASS-ul de 10% pentru indemnizațiile de creștere a copilului a fost introdusă în 2025.

Ce se întâmplă cu indexarea pensiilor

Totodată, Florin Manole a promis și indexarea pensiilor, după doi ani de „înghețări”. Ministrul desemnat al Muncii spune că majorările sunt necesare, deoarece măsurile de sprijin au compensat doar parțial pierderea puterii de cumpărare.

„Necesitatea indexării pensiilor este un fapt pentru toata lumea, trebuie respectată legea în domeniu. După 2 ani în care pachetul de solidaritate a compensat doar parţial pierderea puterii lor de cumparare, este necesară o astfel de indexare”, a spus el.

Florin Manole a anunțat că noua lege a salarizării unitare ar urma să fie demarată în 2027, după consultări cu partenerii sociali. Ministrul desemnat al Muncii spune că obiectivul este o lege echitabilă. De altfel, el a spus că România trebuie să respecte legislația europeană privind salariul minim în termen de 12 luni. Ministrul a cerut și îmbunătățirea protecției consumatorilor vulnerabili și combaterea muncii la negru, pentru care au fost majorate sancțiunile.

Seara trecută, la „Sinteza Zilei” de la Antena 3 CNN, Manole susținea indexarea pensiilor conform legii și spunea că deficitul bugetar nu trebuie suportat de pensionari și persoanele cu dizabilități. Estimarea informală a Casei de Pensii privind indexarea este de 7,3%, însă procentul final va fi cunoscut la sfârșitul anului.

A primit aviz favorabil

Astăzi, în jurul orei 12:00, s-au încheiat audierile în comisiile de specialitate. Printre cei care au obținut avizele favorabile se numără și Florin Manole, acesta fiind propunerea PSD pentru Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. El a obținut 52 de voturi „pentru” și 26 „împotrivă”. Au fost înregistrate doar trei abțineri.

Sursă foto: Mediafax Foto

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