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Floyd Mayweather, acuzat că a dat o nouă țeapă. „Ai dispărut cu milioanele de dolari”

Floyd Mayweather, acuzat că a dat o nouă țeapă. „Ai dispărut cu milioanele de dolari”
Mayweather, acuzat că a dat o nouă țeapă / Sursa FOTO: Profimedia
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Floyd Mayweather (49 de ani) o ține din scandal în scandal, scrie PROSPORT. După ce a ajuns la tribunal pentru că a încercat să cumpere un ceas de lux cu un cec fals, fostul campion mondial la box este acuzat de o nouă țeapă.

El a fost dat în judecată de un promotor din lumea sportului cu mănuși, care îl acuză că l-a păcălit cu 4.650.000 de dolari.

Mayweather, campion cu o viață controversată

Mayweather a achiziționat apartamente în valoare de 400.000.000 de dolari, dar în același timp numele lui este implicat în scandaluri de necrezut. După ce a plătit cu un cec fals achiziția unui ceas de lux de 200.000 de dolari, acum fostul boxer a fost dat în judecată pentru o altă înșelăciune.

„Ai luat milioanele și ai dispărut”, a titrat TMZ. Publicația, care a avut acces la datele din dosarul pentru care  afaceristul este dat în judecată, susține că este vorba despre un prejudiciu de 4.650.000 de dolari. Banii ar fi reprezentat avansul pentru meciurile demonstrative pe care sportivul urma să le dispute în primăvara lui 2026 cu Mike Tyson (59 de ani) și Manny Pacquiao (47 de ani).

ProSport arată că CSI Entertaiment, promotorul evenimentului, acuză că a dat acești bani firmei care îi manageriază cariera lui Floyd Mayweather, First Apex Ventures, acolo unde americanul l-a avut ca asociat pe Jona Rechnitz (43 de ani). Cei doi sunt în proces, cu acuzații de fraudă. Despăgubirile solicitate sunt de 175.000.000 de dolari.

CSI Entertaiment insistă că a plătit 4,65 milioane de dolari în vederea obținerii drepturilor exclusive asupra celor două meciuri. Mai mult, compania a notat în plângere că acordul privind exclusivitatea ar fi fost aprobat personal de Mayweather.

Tot CSI susține că Floyd Mayweather a anunțat că va lupta împotriva kickboxerului elen Mike Zambidis (45 de ani), care trebuia să îl înlocuiască pe Mike Tyson. În plus, „demonstrativul” cu Manny Pacquaio trebuia să fie transmis în direct pe rețeaua de streaming Netflix.

CSI Entertainment are solicitări precise

La proces, avocații firmei CSI Entertaiment au insistat pe faptul că, pentru promovarea celor duă meciuri, compania a investit timp și resurse. Pierderea drepturilor de exclusivitae a cauzat un prejudiciu greu de recuperat.

Astfel, pe lângă solicitatea de despăgubiri (sau măcar rambursarea celor 4,65 milioane de dolari deja virate în contul sportivului), CSI cere instanței să îl împiedice pe Mayweather să lupte împotruva lui Zambidis, săptămâna viitoare, pe 27 iunie.

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