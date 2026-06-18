Fostul mare campion, cu o avere de sute de milioane, este acuzat că a cumpărat un ceas de 200.000 de dolari cu un cec fals

A intrat definitiv în istoria sportului, dar nu de puține ori întâmplările din viața privată l-au pus într-o lumină proastă, scrie PROSPORT. Este unul dintre marii campioni în box, iar performanțele i-au adus câștiguri fabuloase, de ordinul sutelor de milioane de dolari.

Cu toate acestea, numele său apare într-un nou scandal de proporții.

Acuzat de furt și intenție de fraudă

La 49 de ani, Floyd Mayweather deține proprietăți de 400 de milioane de dolari. Însă, acum, el este acuzat că a cumpărat un ceas de 200.000 de dolari plătind cu un cec fals.

Potrivit ProSport, fostul mare campion la box este acuzat de furt. De asemenea, procurorii îl învinovățesc și de emiterea unui cec fără fonduri suficiente, cu intenția de a frauda. Întâmplarea a avut loc în decembrie 2024, când cel supranumit „Money” Mayweather a plătit cu un cec fals un ceas de lux, evaluat la 200.000 de dolari.

Instanța americană l-a pus sub acuzare pentru furt și emiterea unui cec fals. Intenția urmărită: fraudarea magazinului „Gold and Beyond”, din Las Vegas, prin Wells Fargo Bank.

Luni, Mayweather trebuia să apară la Curtea de Justiție din Las Vegas, dar nu s-a prezentat la audiere. A fost reprezentat de un avocat, potrivit biroului procurorului districtual din comitatul Clark. Următoarea programare pentru o audiere a fost stabilită în septembrie.

Floyd Mayweather are și alte probleme cu justiția americană. El a fost dat în judecată în New York pentru neplata chiriei la un apartament din luxosul Manhattan. De asemenea, personal i-a intentat un proces fostului său manager, pe care l-a acuzat că ani de zile i-a furat banii din conturi.

Ce se mai aude de lupta cu Manny Pacquiao

În primăvara acestui an, Floyd Mayweather și Manny Pacquiao anunțaseră un acord pentru o confruntare. Americanul ar fi urmat să revină în ring după o pauză de nouă ani. De câteva luni, însă, nimic nu se mai vorbește legat de acest subiect, iar fanii nu știu dacă evenimentul va mai avea loc sau.

Asta, deși inițial se stabilise și o dată pentru lupta dintre cei doi: 19 septembrie 2026, la „The Sphere”, în Las Vegas.

Până atunci, Mayweather va boxa într-un „demonstrativ”, la Atena, pe 27 iunie, cu Mike Zambidis, la Complexul Olimpic OAKA.