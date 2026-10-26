Achiziția de remorchere pentru Dunăre, în centrul unui dosar de fraudă de 7 milioane de euro. Șase inculpați au fost trimiși în judecată

Patru angajați ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos (AFDJ) Galați, o persoană fizică și o companie au fost trimiși în judecată de Parchetul European în dosarul achiziției a 2 remorchere de circa 7 milioane de euro din fonduri europene. Navele livrate nu ar respecta o cerință tehnică din contract, ceea ce le limitează utilizarea când nivelul Dunării este scăzut.

Dosarul, instrumentat de EPPO Cluj-Napoca, a fost trimis instanței competente din Iași. Achiziția celor 2 remorchere, finanțată cu 7 milioane de euro din fonduri europene, ar fi fost organizată astfel încât să limiteze concurența, susțin procurorii, arată Mediafax.

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Cele 2 remorchere aveau un pescaj mai mare față de cel prevăzut în contract

De altfel, datele arată că cerințele tehnice ale licitației ar fi restrâns concurența și ar fi favorizat o singură companie. Remorcherele livrate în 2021 aveau un pescaj de 2,6 metri, deși contractul prevedea maximum 2 metri. Pescajul indică adâncimea la care este scufundată o navă și nivelul minim al apei necesar pentru navigația în siguranță.

Deși cerințele contractuale nu au fost respectate, cei 4 funcționari sunt acuzați că au recepționat remorcherele și au semnat documente care atestau în mod fals conformitatea lor. Din cauza pescajului prea mare, navele nu pot opera în siguranță când nivelul Dunării este scăzut. În dosar mai sunt inculpate o persoană fizică și o companie.

Parchetul European estimează un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de euro pentru bugetul UE. Dacă vor fi condamnați, inculpații riscă între 3 și 10 ani și jumătate de închisoare. Aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței.

De asemenea, vă reamintim că Parchetul European a trimis în judecată 5 persoane, acuzate că ar fi format un grup infracțional pentru fraudarea achizițiilor publice din România. Potrivit G4Media, prejudiciul estimat este de 1,8 milioane de euro din fonduri europene destinate combaterii sărăciei. Mai multe informații AICI.

Sursă foto: Mediafax Foto