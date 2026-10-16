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Parchetul European, sub conducerea Codruței Kovesi, a dat în judecată cinci români, acuzați de fraudă cu fonduri UE. Banii proveneau din programele pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile

Ruxandra Radulescu
Parchetul European, sub conducerea Codruței Kovesi, a dat în judecată cinci români, acuzați de fraudă cu fonduri UE. Banii proveneau din programele pentru sprijinirea persoanelor vulnerabile
Procurorul-șef european Laura Codruța Kövesi
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Parchetul European (EPPO), sub conducerea Codruței Kovesi, a depus miercuri, la Tribunalul București, un rechizitoriu împotriva a cinci persoane, acuzate că au constituit un grup infracțional cu scopul de a frauda procedurile de achiziții publice din localități din România, pentru a obține bani din fonduri UE, transmite G4Media. Inculpații sunt acuzați că ar fi fraudat 1,8 milioane de euro din fonduri UE, din programele pentru combaterea sărăciei.

Se presupune că doi dintre inculpați au acționat în calitate de lideri ai grupului, care a activat în perioada 2017-2022.

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Aceștia au identificat programe finanțate de UE, au contactat localități rurale din județul Dolj, în regiunea Oltenia din sud-vestul României, și le-au convins să solicite finanțare.

Ulterior, liderii grupării au întocmit documentația aferentă cererilor de finanțare și procedurilor de achiziție subsecvente și au furnizat celorlalți trei membri ai grupului informații despre licitații.

Inculpații au fraudat bani europeni din programele pentru combaterea sărăciei

Probele indică faptul că aceștia din urmă au utilizat diverse societăți comerciale pentru a participa la procedurile de achiziție și a obține contractele, prin intermediul unor documente false menite să demonstreze îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru atribuirea contractelor.

Acuzațiile vizează șapte programe finanțate de UE în cadrul Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4 – Incluziunea socială și combaterea sărăciei, de care au beneficiat șapte localități rurale.

Programele vizau furnizarea de alimente persoanelor care trăiesc în sărăcie, precum și organizarea de ateliere și sesiuni de formare pentru comunitățile marginalizate din zonele rurale.

Prejudiciu de 1,8 milioane de euro

Se presupune că, în total, 22 de proceduri de achiziție desfășurate în cadrul acestor programe au fost frauduloase. Prejudiciu estimat se ridică la 1,8 milioane de euro (9,5 milioane de lei).

Într-o etapă anterioară a anchetei, au fost sechestrate bunuri ale suspecților în valoare de 1,8 milioane de euro (9,5 milioane RON). Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și 10 ani și șase luni.

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