Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) avertizează asupra unor site-uri false care folosesc numele instituției pentru a colecta date personale, fiscale și bancare. Persoanele care au furnizat astfel de informații sunt sfătuite să contacteze urgent autoritățile și banca, dacă este cazul.

Prin intermediul unor astfel de tentative de fraudă sunt colectate date sensibile (CNP, adresa de domiciliu, date bancare sau fiscale).

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„Agenția Națională de Administrare Fiscală atrage atenția contribuabililor asupra apariției unor site-uri frauduloase care utilizează în mod abuziv numele instituției pentru a colecta ilegal date personale, fiscale și bancare. Aceste pagini de internet solicită utilizatorilor informații sensibile, precum CNP-ul, adresa de domiciliu, adresa de e-mail, date referitoare la conturile bancare, solduri sau venituri lunare. ANAF recomandă ferm contribuabililor să nu furnizeze date cu caracter personal, bancar sau fiscal prin intermediul unor formulare regăsite pe astfel de platforme neoficiale. În cazul în care aţi accesat accidental o astfel de platformă sau aţi oferit informaţii sensibile, vă recomandăm să contactaţi de urgenţă autorităţile competente şi, dacă este cazul, instituţia bancară”, transmite ANAF.

Ce li se recomandă contribuabililor

Reprezentanții ANAF vin și cu o serie de recomandări pentru contribuabili. Instituția recomandă folosirea gratuită a Spațiului Privat Virtual (SPV) pentru comunicarea securizată. Contribuabilii sunt sfătuiți să nu ofere date personale sau bancare, să nu instaleze aplicații la cererea unor pretinși reprezentanți ANAF și să consulte doar sursele oficiale. Instituția colaborează cu autoritățile pentru combaterea fraudelor.

„Reamintim că ANAF a dezvoltat și pus la dispoziția contribuabililor, gratuit, serviciul Spațiul Privat Virtual, pentru o comunicare securizată cu instituția.

Recomandăm contribuabililor:

să nu furnizeze date personale sau bancare;

să nu instaleze aplicații la solicitarea unor persoane care pretind că reprezintă ANAF;

să se informeze doar prin canalele oficiale ale ANAF.

ANAF colaborează cu instituțiile competente pentru combaterea acestor fraude și va continua informarea publicului pentru prevenirea unor astfel de situații”, mai transmite ANAF.

Sursă foto: Mediafax Foto, Envato (rol ilustrativ)