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Schimbare la credite bancare. Băncile vor verifica la ANAF persoanele fizice și firmele după ce acestea își dau acordul prin SPV (Proiect)

Schimbare la credite bancare. Băncile vor verifica la ANAF persoanele fizice și firmele după ce acestea își dau acordul prin SPV (Proiect)
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Persoanele fizice și firmele cărora instituțiile bancare trebuie să le verifice situația veniturilor sau situația financiară, în general ca parte a procesului de acordare de credite, își vor da acordul pentru această verificare prin Spațiul Privat Virtual (SPV – sistemul ANAF de comunicare electronică cu contribuabilul), prevede un proiect analizat de Profit.ro.

Persoanele fizice care nu dețin SPV își vor putea da acordul scris, ca și până acum.

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Introducerea acordului în SPV ((la firme SPV este obligatoriu, dar la persoane fizice nu) este prezentată ca o măsură care va duce la creșterea siguranței și reducerea fraudelor cu credite bancare luate prin fals folosind identitatea unei alte persoane/firme.

Modificările sunt propuse într-un proiect de ordin care va înlocui actualul ordin ANAF, din februarie 2022, ce reglementează accesul persoanelor juridice de drept privat (PJDP) care pot cere astfel de informații.

Înainte de a intra în vigoare, ordinul trebuie aprobat și publicat în Monitorul Oficial.

De asemenea, la solicitarea băncilor, prin intermediul Asociației Române a Băncilor (ARB), vor fi incluse între informațiile care pot fi solicitate de către bănci de la ANAF, anumite informații furnizate în prezent prin declarațiile fiscale:

  • D100 – declarație privind obligațiile de plată la bugetul de stat;
  • D101 – declarație privind impozitul pe profit;
  • D300 – decontul de taxă pe valoarea adăugată.

Mai mult, sunt prevăzute anumite obligații ale persoanelor juridice de drept privat (PJDP), entitățile care pot solicita astfel de informații despre clienți de la ANAF.

Obligațiile fac referire la obligațiile auditării IT ex-ante și ex-post, modalitățile de înrolare/revocare a administratorilor platformei ”schimb de informații ANAF-PJDP”, modalitățile de reînnoire a certificatelor digitale ale administratorilor platformei ”schimb de informații ANAF-PJDP”, modalitatea de identificare la distanță de către PJDP a clienților potențiali/existenți.

Deoarece băncile, în calitate de PJDP ((reglementate prin OUG nr. 99/2006), au obligația legală de a analiza bonitatea clienților și de a preveni fraudele în procesul de creditare, pentru îndeplinirea acestei obligații, se constată nevoia accesării unor declarații fiscale depuse la ANAF (D100, D101, D300) exclusiv în scopul gestionării riscului de credit și prevenirii fraudei.

Astfel, ordinul aduce clarificări referitoare la noul flux SPV – CNIF – ANAF și la implementarea validării automate a acordurilor și trasabilității acestora, reducându-se riscurile de securitate.

În practică, pentru persoanele fizice, transmiterea acordului prin intermediul instituției de credit generează:

  • risc de utilizare frauduloasă a acordurilor semnate;
  • costuri de procesare și arhivare;
  • risc de divulgare accidentală.

Prin exprimarea acordului exclusiv în SPV, identificarea se realizează prin mecanisme electronice conforme legii privind utilizarea semnăturii electronice, a mărcii temporale și prestarea serviciilor de încredere bazate pe acestea, eliminând necesitatea transmiterii acordului prin intermediul instituției de credit, iar impunerea obligației pentru toate PJDP de a întreprinde demersurile ce asigură granularitatea acordului contribuabilului/plătitorului (separarea scopurilor de către operator și obținerea consimțământului distinct pentru fiecare dintre scopurile prelucrării) reprezintă soluția pentru a îndeplini condițiile validității consimțământului.

Dacă procedura de obținere a consimțământului nu permite persoanelor vizate să acorde consimțământul separat pentru diferitele operațiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal sau pentru diferitele scopuri ale prelucrării, este afectată însăși cerința unui consimțământ liber exprimat, iar caracterul granular al consimțământului reprezintă o condiție indispensabilă atunci când prelucrarea datelor personale vizează scopuri multiple.

Ce prevede proiectul ANAF

Categorii de informații ANAF poate transmite către PJDP solicitante, pe bază de protocol, următoarele informații:

  • informații referitoare la natura, sursa și cuantumul veniturilor contribuabilului/plătitorului persoană fizică, respectiv
    informații pentru perioada aferentă ultimilor 3 ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora;
  • informații din situațiile financiare pentru perioada aferentă ultimilor trei ani fiscali, inclusiv, acolo unde este posibil, informațiile aferente perioadei cuprinse între ultimul an fiscal încheiat și data solicitării acestora, în cazul contribuabilului/plătitorului persoană juridică;
  • certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice;
  • informații privind existența pe numele contribuabilului/plătitorului a unui cont curent declarat deschis la altă instituție de credit din România la data solicitării, pentru PJDP care oferă servicii din sfera de aplicare a Legii nr. 258/2017 privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăți, schimbarea conturilor de plăți și accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, cu modificările ulterioare.

În contextul creșterii importanței serviciilor digitale, pentru prevenirea unor fenomene care pot afecta stabilitatea financiară, precum și în scopul evaluării riscului de credit și prevenirii sau detectării fraudelor în procesul de creditare de către instituțiile de credit, instituțiile de credit pot solicita încheierea unui protocol de colaborare cu ANAF care să includă, exclusiv pentru persoane juridice, pe baza consimțământului reprezentantului legal al acestora denumit generic ”acord pentru IC”, informații privind declarațiile fiscale D100, D101 și D300 depuse de respectivele persoane juridice, pentru perioada din ultimele 12 luni încheiate.

Cum își vor da acordul la ANAF firmele

  • Pentru persoanele juridice, consimțământul pentru furnizarea către solicitant (instituția de credit) a unor astfel de informații, din categoria secretului fiscal, se exprimă exclusiv prin intermediul SPV, în format electronic.
  • Acordul pentru IC (informații din declarațiile fiscale D100, D101, D300) are formatul electronic standardizat și este disponibil în SPV.
  • Consimțământul exprimat de către reprezentantul legal al persoanei juridice are o valabilitate de 5 zile lucrătoare de la data completării.
  • PJDP (banca) transmite solicitarea prin intermediul platformei ”Schimb de informații ANAF-PJDP” iar ANAF, prin CNIF, verifică automat valabilitatea acordului și concordanța dintre CIF/CUI din solicitare cu cel din acordul special pentru persoane juridice transmis prin SPV, respectiv dacă toate câmpurile obligatorii sunt completate corespunzător, iar dacă toate cerințele sunt îndeplinite atunci ANAF, prin CNIF, transmite declarațiile fiscale depuse de persona juridică cu CIF/CUI indicat în acordul special pentru persoane juridice instituției de credit solicitante (menționate în rubrica dedicată din acord).

Cum își vor da acordul la ANAF persoanele fizice care au cont SPV

  • Pentru persoanele fizice care dețin cont activ în SPV, consimțământul pentru ca banca să aibă acces la informațiile ANAF despre situația veniturilor acestora se exprimă exclusiv prin intermediul SPV, în format electronic.
  • Acordul/consimțământul are formatul electronic standardizat și este disponibil în SPV. Consimțământul exprimat de către persoana fizică titulară este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării.
  • PJDP transmite solicitarea prin intermediul platformei ”Schimb de informații ANAF-PJDP” iar ANAF, prin CNIF, verifică automat valabilitatea acordului transmis prin SPV, concordanța dintre CNP din solicitare cu cel din acord, respectiv dacă toate câmpurile obligatorii sunt completate corespunzător, iar dacă toate cerințele sunt îndeplinite atunci ANAF, prin CNIF, transmite informațiile solicitate pentru CNP indicat în acord către PJDP solicitantă (menționată în rubrica dedicată din acord).

Cum își vor da acordul la ANAF persoanele fizice care NU au cont SPV

  • Pentru persoanele fizice fără cont SPV activ, consimțământul pentru ca banca să aibă acces la informațiile ANAF despre situația veniturilor acestora se poate exprima utilizând modelele de acord prevăzute.
  • PJDP (banca) solicită persoanelor fizice semnarea acordului/consimțământului expres și neechivoc, olograf sau electronic, sau acceptarea expresă și neechivocă a acestuia în cadrul aplicațiilor informatice utilizate, acord ce conține datele de identificare, precum și mențiunea expresă cu privire la valabilitatea acordului. În cazul utilizării semnăturii electronice simple/acordului acceptat expres, acordul se generează în format PDF, iar semnătura trebuie să cuprindă numele și prenumele în clar ale persoanei fizice, data și ora acceptării exprese, precum și IP-ul stației de unde s-a dat acordul.
  • Acordul/consimțământul este valabil 5 zile lucrătoare de la data semnării, respectiv a acceptării de către persoana fizică.
  • PJDP transmite solicitarea prin intermediul platformei ”Schimb de informații ANAF-PJDP” simultan cu transmiterea acordului în format electronic, iar ANAF, prin CNIF, transmite informațiile solicitate pentru CNP indicat în acord către PJDP solicitantă.
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