Principalul inamic al lui Fritz de la Timișoara susține că fostul primar s-ar putea trezi cu mai multe dosare. „În cârca lui sunt o mulțime de ilegalități care au fost până acum trecute cu vederea”

Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, îl acuză pe Dominic Fritz că ar fi beneficiat de trecerea cu vederea a unor presupuse ilegalități și susține că acesta s-ar putea confrunta cu noi sancțiuni, posibil mai dure decât cele actuale. Fostul edil afirmă că ar exista numeroase dosare penale inițiate în urma unor controale ale ANAF și Curții de Conturi. Nicolae Robu consideră că evoluția dosarelor penale ale lui Dominic Fritz ar putea afecta dreptul acestuia de a candida la alegerile prezidențiale din 2030, dacă și-ar dori vreodată asta. Urmărește emisiunea live aici.
Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, susține că Dominic Fritz s-ar putea confrunta cu noi sancțiuni, mai dure decât cea actuală, care i-ar putea bloca participarea la alegerile prezidențiale din 2030. Fostul edil afirmă că liderul USR ar fi implicat în mai multe presupuse ilegalități, trecute până acum cu vederea, și consideră că verificările în aceste cazuri s-au oprit înainte de finalizarea lor.
„Dacă nu intervin altele, ar avea dreptul să candideze, conform sancțiunii actuale, numai că este foarte probabil, aș zice eu, să urmeze altele, poate mult mai dure, pentru că în cârca lui sunt o mulțime de ilegalități care au fost până acum trecute cu vederea. Eu sunt convins că toate sunt undeva instrumentate până într-un anumit punct, după care totul s-a oprit”, a declarat fostul primar al municipiului Timișoara, Nicolae Robu.
Nicolae Robu a relatat că Dominic Fritz ar avea numeroase dosare penale, unele dintre ele inițiate de ANAF și Curtea de Conturi. Fostul edil a precizat că nu se referă la dosarele menționate public de liderul USR și a afirmat că gravitatea celorlalte cazuri va ieși la iveală în timp.
„Are o mulțime de dosare penale de neînchipuit, inițiate de ANAF, de Curtea de Conturi și nu mă refer la dosarele, cum le-a numit Fritz. Are dosare foarte grele și timpul va dovedi”, a spus Nicolae Robu.
Procurorii DNA Timișoara au deschis un dosar penal privind operațiunile financiare derulate de Primăria Timișoara, în perioada în care instituția era condusă de Dominic Fritz (USR), pentru a evita falimentul companiei de termoficare Colterm. În cadrul anchetei, procurorii au solicitat municipalității informații referitoare la zece angajați, printre care se numără și viceprimarul Ruben Lațcău (USR).
Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021 – 2022, fiind suspectați că au deturnat 68 de milioane de lei.
”La data de 03.08.2026 s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara sub numărul 45/18/P/2026 procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit de organele de urmărire penală din cadrul acestei unități de parchet, din care rezultă că persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au cauzat o pagubă bugetului ”COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA în valoare de 67.840.130 lei, sumă care reprezintă totodată un folos necuvenit pentru bugetul UAT Timișoara.
De asemenea, prin folosirea sumei de 67.840.130 lei în alt scop decât cel stabilit prin lege, persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au vătămat interesele COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA, agravând starea de insolvență a acesteia”, se arată în ordonanța de predare înscrisuri a DNA către Primăria Timișoara.
Dosarul, care este deschis in rem (vizează deocamdată fapte și nu persoane), are legătură cu operațiunile financiare de salvare a companiei Colterm cu ajutorul unor subvenții de la Ministerul Dezvoltării.
DNA Timișoara a mai deschis în 2021 un dosar similar la Colterm, care l-a vizat atunci pe viceprimarul Ruben Lațcău, dar dosarul a fost clasat în 2023.
Dominic Fritz a reacționat dur după apariția informațiilor despre dosarul penal deschis de DNA Timișoara, în care procurorii verifică modul în care au fost gestionate aproape 68 de milioane de lei destinate companiei de termoficare Colterm.
Liderul USR a susținut că suma a fost transferată integral societății, în conformitate cu legea, și a respins acuzațiile privind o presupusă deturnare de fonduri. Acesta a vorbit despre un posibil dosar politic și a acuzat o tentativă de intimidare a funcționarilor din administrația locală.
Fritz spune că transferul direct al banilor de la Guvern către Colterm ar fi reprezentat un ajutor de stat ilegal, iar municipalitatea ar fi putut acorda finanțarea numai în baza contractului de delegare a serviciului public.
”Pe scurt, în iarna foarte grea 2021/2022, Guvernul României a dat bani orașelor care au sisteme de termoficare, pentru a ușura plățile curente către companiile sau serviciile de termie. Așa și Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă.
Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel și Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractul nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Ministerul de Finanțe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de ”subvenții”. Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de ”transfer” suplimentar, în afară contractului existent”, a mai spus fostul edil al Timișoarei.
Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei după ce a semnat un document oficial prin care a susținut aprobarea unui proiect urbanistic de pe urma căruia putea beneficia financiar o persoană care îi împrumutase bani pentru campania electorală. Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că Fritz ar fi trebuit să se abțină de la participarea la procedură, având în vedere relația de creditor-debitor cu persoana interesată de proiect.
„A acționat în deplină cunoștință a calității de debitor față de creditorul beneficiar indirect al actului, calitate declarată public în declarația de avere […] N-a semnat referatul din eroare, ci, conform propriei mărturisiri, pentru a asigura continuitatea procedurii, ceea ce denotă o decizie conștientă și deliberată”, se arată în motivarea judecătorilor.
Instanța nu a stabilit că Fritz ar fi primit mită, ar fi furat bani sau ar fi provocat un prejudiciu Primăriei Timișoara. Decizia a vizat încălcarea legislației privind conflictul de interese de natură administrativă, fapt care atrage consecințe asupra mandatului său.
În campania electorală din 2020, Dominic Samuel Fritz a primit un împrumut de la arhitectul Răzvan Negrișanu, membru USR în Consiliul Local Timișoara, pentru finanțarea campaniei sale. La 2 noiembrie 2020, după ce a devenit primar, Fritz a semnat un referat de aprobare pentru un Plan Urbanistic Zonal, pregătind astfel continuarea procedurii de adoptare a acestuia de către Consiliul Local.
Firma care elaborase documentația urbanistică era RD Sign SRL, societate în care Răzvan Negrișanu era asociat și angajat. Prin aprobarea PUZ-ului, firma putea obține un avantaj economic, iar Negrișanu putea beneficia indirect de acesta. La momentul semnării, Fritz încă avea juridic calitatea de datornic al lui Negrișanu. Prin urmare, instanța a considerat că exista un conflict între obligația de imparțialitate a primarului și relația sa financiară personală. Fritz trebuia să se abțină de la semnarea documentului și putea delega atribuția altcuiva. Motivarea integrală poate fi consultată AICI
Atât la fond, cât și la recurs, Fritz s-a apărat, pretinzând că proiectul de Hotărâre al Consiliului Local datează încă din 2017, fiind elaborat de fostul primar al Timișoarei, PNL-istul Nicolae Robu. Judecătorii au respins acest argument: semnătura sa nu era o simplă formalitate, ci reprezenta asumarea proiectului de către noul primar și un pas juridic relevant pentru continuarea procedurii.
Fritz a mai susținut că nu a urmărit să-l favorizeze pe Negrișanu și că împrumutul electoral urma să fie rambursat prin Autoritatea Electorală Permanentă.
Dar ÎCCJ a stabilit că nu trebuie dovedită intenția de favorizare și nici obținerea efectivă a unui câștig financiar. Era suficient ca primarul să participe, cunoscând relația de împrumut, la o procedură care putea aduce un beneficiu creditorului său. Instanța a apreciat și că legătura creditorului cu documentația putea fi cunoscută prin verificarea acesteia. Mai mult, Negrișanu, care era și consilier local, s-a abținut de la votul privind acel PUZ, tocmai din cauza propriului conflict de interese, iar instanța a considerat că acest lucru confirma existența interesului său financiar.
Dominic Fritz și-a pierdut funcția de primar al Timișoarei și are interdicție timp de trei ani de a ocupa funcții eligibile. În fața instanței, acesta a subliniat că nu este doar primarul ales al municipiului Timișoara, ci și președintele unui important partid parlamentar.
Fritz a susținut că interdicția l-ar împiedica să participe la alegerile locale și parlamentare din 2028, la cele europarlamentare din 2029 și la alegerile prezidențiale din 2030. Potrivit acestuia, prima ocazie de a candida din nou ar fi abia în 2032, situație care, în opinia sa, ar crea „o disproporție între efectele interdicției și semnificația juridică redusă a faptei”.
Înalta Curte a precizat că „este de acord că impactul interdicției asupra situației recurentului este unul real și sever: întreruperea unei cariere politice active,
blocarea posibilității de a candida pentru o succesiune de cicluri electorale, afectarea exercițiului funcției de lider al unui partid parlamentar și atingerea adusă reputației publice constituie consecințe semnificative”. Cu toate acestea, instanța a adăugat că Dominic Fritz nu își pierde dreptul la muncă și poate activa în sectorul privat.