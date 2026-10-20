Principalul inamic al lui Fritz de la Timișoara susține că fostul primar s-ar putea trezi cu mai multe dosare. „În cârca lui sunt o mulțime de ilegalități care au fost până acum trecute cu vederea”

Invitat în emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, îl acuză pe Dominic Fritz că ar fi beneficiat de trecerea cu vederea a unor presupuse ilegalități și susține că acesta s-ar putea confrunta cu noi sancțiuni, posibil mai dure decât cele actuale. Fostul edil afirmă că ar exista numeroase dosare penale inițiate în urma unor controale ale ANAF și Curții de Conturi. Nicolae Robu consideră că evoluția dosarelor penale ale lui Dominic Fritz ar putea afecta dreptul acestuia de a candida la alegerile prezidențiale din 2030, dacă și-ar dori vreodată asta. Urmărește emisiunea live aici.

Fostul primar al Timișoarei anticipează măsuri drastice împotriva lui Dominic Fritz Fostul primar al Timișoarei, Nicolae Robu, susține că Dominic Fritz s-ar putea confrunta cu noi sancțiuni, mai dure decât cea actuală, care i-ar putea bloca participarea la alegerile prezidențiale din 2030. Fostul edil afirmă că liderul USR ar fi implicat în mai multe presupuse ilegalități, trecute până acum cu vederea, și consideră că verificările în aceste cazuri s-au oprit înainte de finalizarea lor. Sondaj Gândul Crezi că va rezista Guvernul Luca Niculescu până în 2028? DA

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NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate Loading ... Loading ... „Dacă nu intervin altele, ar avea dreptul să candideze, conform sancțiunii actuale, numai că este foarte probabil, aș zice eu, să urmeze altele, poate mult mai dure, pentru că în cârca lui sunt o mulțime de ilegalități care au fost până acum trecute cu vederea. Eu sunt convins că toate sunt undeva instrumentate până într-un anumit punct, după care totul s-a oprit”, a declarat fostul primar al municipiului Timișoara, Nicolae Robu. „Are o mulțime de dosare penale de neînchipuit, inițiate de ANAF, de Curtea de Conturi” Nicolae Robu a relatat că Dominic Fritz ar avea numeroase dosare penale, unele dintre ele inițiate de ANAF și Curtea de Conturi. Fostul edil a precizat că nu se referă la dosarele menționate public de liderul USR și a afirmat că gravitatea celorlalte cazuri va ieși la iveală în timp. „Are o mulțime de dosare penale de neînchipuit, inițiate de ANAF, de Curtea de Conturi și nu mă refer la dosarele, cum le-a numit Fritz. Are dosare foarte grele și timpul va dovedi”, a spus Nicolae Robu. Fritz și conducerea Primăriei Timișoara, investigați de DNA pentru deturnare de fonduri

Procurorii DNA Timișoara au deschis un dosar penal privind operațiunile financiare derulate de Primăria Timișoara, în perioada în care instituția era condusă de Dominic Fritz (USR), pentru a evita falimentul companiei de termoficare Colterm. În cadrul anchetei, procurorii au solicitat municipalității informații referitoare la zece angajați, printre care se numără și viceprimarul Ruben Lațcău (USR).

Anchetatorii au cerut oficial Primăriei Timișoara să le fie trimise mai multe documente din perioada 2021 – 2022, fiind suspectați că au deturnat 68 de milioane de lei.

Ce spune DNA

”La data de 03.08.2026 s-a înregistrat la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara sub numărul 45/18/P/2026 procesul verbal de sesizare din oficiu întocmit de organele de urmărire penală din cadrul acestei unități de parchet, din care rezultă că persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au cauzat o pagubă bugetului ”COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA în valoare de 67.840.130 lei, sumă care reprezintă totodată un folos necuvenit pentru bugetul UAT Timișoara.

De asemenea, prin folosirea sumei de 67.840.130 lei în alt scop decât cel stabilit prin lege, persoane cu funcții de conducere din cadrul UAT Timișoara au vătămat interesele COMPANIEI LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM” SA, agravând starea de insolvență a acesteia”, se arată în ordonanța de predare înscrisuri a DNA către Primăria Timișoara.

Dosarul, care este deschis in rem (vizează deocamdată fapte și nu persoane), are legătură cu operațiunile financiare de salvare a companiei Colterm cu ajutorul unor subvenții de la Ministerul Dezvoltării.

DNA Timișoara a mai deschis în 2021 un dosar similar la Colterm, care l-a vizat atunci pe viceprimarul Ruben Lațcău, dar dosarul a fost clasat în 2023.

Fritz susține că este victima unui dosar politic după ce DNA a început să îl cerceteze pentru deturnare de fonduri

Dominic Fritz a reacționat dur după apariția informațiilor despre dosarul penal deschis de DNA Timișoara, în care procurorii verifică modul în care au fost gestionate aproape 68 de milioane de lei destinate companiei de termoficare Colterm.

Liderul USR a susținut că suma a fost transferată integral societății, în conformitate cu legea, și a respins acuzațiile privind o presupusă deturnare de fonduri. Acesta a vorbit despre un posibil dosar politic și a acuzat o tentativă de intimidare a funcționarilor din administrația locală.

Dominic Fritz: „Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei”

Fritz spune că transferul direct al banilor de la Guvern către Colterm ar fi reprezentat un ajutor de stat ilegal, iar municipalitatea ar fi putut acorda finanțarea numai în baza contractului de delegare a serviciului public.

”Pe scurt, în iarna foarte grea 2021/2022, Guvernul României a dat bani orașelor care au sisteme de termoficare, pentru a ușura plățile curente către companiile sau serviciile de termie. Așa și Primăria Timișoara a primit 67 milioane de la guvern și a virat acești bani mai departe la compania municipală Colterm, conform legii. Ban cu ban. Nu a luat nimeni nimic acasă.

Guvernul nu putea să vireze banii direct companiei, pentru că ar fi fost un ajutor ilegal de stat. La fel și Primăria poate să dea bani legal doar în cadrul contractul nostru de delegare a serviciului de termoficare, avizat de Consiliul Concurenței. Ministerul de Finanțe ne-a dat atunci în scris că putem vira banii doar în contul de ”subvenții”. Colterm ar fi vrut să primească banii în plus ca un fel de ”transfer” suplimentar, în afară contractului existent”, a mai spus fostul edil al Timișoarei.

Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei

Dominic Fritz a pierdut mandatul de primar al Timișoarei după ce a semnat un document oficial prin care a susținut aprobarea unui proiect urbanistic de pe urma căruia putea beneficia financiar o persoană care îi împrumutase bani pentru campania electorală. Înalta Curte de Casație și Justiție a apreciat că Fritz ar fi trebuit să se abțină de la participarea la procedură, având în vedere relația de creditor-debitor cu persoana interesată de proiect.

„A acționat în deplină cunoștință a calității de debitor față de creditorul beneficiar indirect al actului, calitate declarată public în declarația de avere […] N-a semnat referatul din eroare, ci, conform propriei mărturisiri, pentru a asigura continuitatea procedurii, ceea ce denotă o decizie conștientă și deliberată”, se arată în motivarea judecătorilor.

Instanța nu a stabilit că Fritz ar fi primit mită, ar fi furat bani sau ar fi provocat un prejudiciu Primăriei Timișoara. Decizia a vizat încălcarea legislației privind conflictul de interese de natură administrativă, fapt care atrage consecințe asupra mandatului său.