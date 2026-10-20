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Fritz cheamă la luptă împotriva PSD, după învestirea Guvernului Niculescu: „Eu și USR suntem pregătiți”

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Preşedintele USR, Dominic Fritz, afirmă că partidul pe care îl conduce s-a ţinut de promisiune şi a votat împotriva „guvernului PSD şi a făcut spume Grindeanu”.

USR a votat împotriva guvernului PSD și l-a înfuriat pe Grindeanu. Guvernul a trecut, dar este important să știți că USR s-a ținut de cuvânt.

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Nu am votat această aberație.

Știu că asta nu este o mare consolare pentru mulți dintre voi, care sunteți revoltați și îngrijorați de ceea ce înseamnă un guvern PSD pentru țară și pentru viața voastră. De aceea, vreau să vă spun câteva lucruri.

De astăzi, USR nu mai este la guvernare și vreau să le mulțumesc Dianei, lui Radu, lui Irineu, Oanei și tuturor colegilor care au lucrat în guvern pentru curajul de care au dat dovadă și pentru felul în care s-au luptat cu pilele și cu corupții, pentru a livra rezultate reale pentru români.

Vreau să vă promit că exact acesta este spiritul și acestea sunt valorile cu care intrăm în opoziție: cu capul sus, neobosiți și, mai ales, cu gândul la voi, cei care ne susțineți și care v-ați pus speranțele în USR.

Fritz: „Au nevoie de un țap ispășitor”

Dacă ați văzut cât de agresiv a atacat Sorin Grindeanu USR în declarația sa din Parlament, înțelegeți cât de mult am deranjat. De fapt, este clar de acum că PSD va investi incredibil de multă energie și bani în vânătoarea foștilor miniștri USR. Vor face asta pentru a-și acoperi propria lipsă de soluții, în afara celor evidente, destinate privilegiaților lor.

Au promis și că vor trimite cutiile de pantofi la acuzare, dar știu și ei că nu se vor putea ține de cuvânt. Așa că au nevoie de un țap ispășitor.

Ne urăsc pentru că am arătat că se poate și altfel. Dar, indiferent cât de mult ne vor ataca, să știți că ne vom face treaba. Vă promit că le vom fi umbră. Le vom urmări fiecare mișcare, ce fac cu banii voștri, fiecare lege cu dedicație, fiecare numire și fiecare contract.

Vom arăta cine blochează reformele, cine împarte sinecuri și cine pune din nou statul în slujba sistemului mafiot, în timp ce voi, cetățenii, sunteți sărăciți.

Și, cel mai important, vom construi o mare mișcare politică, menită să câștige următoarele alegeri în toată țara.

Pentru asta este nevoie și de tine, de voi. Nu le dați pesediștilor satisfacția de a vă resemna. Haideți să transformăm toată frustrarea legată de corupția și de abuzurile lor în acțiune.

Eu și USR suntem pregătiți de luptă. Hai și tu alături de noi! Poți începe prin a distribui acest clip”, este mesajul lui Dominic Fritz.

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